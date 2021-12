"Pompierii indentifica focarele de sub daramaturi. Intr-o anexa s-a prabusit tavanul. Inauntru erau documente. Aproximativ 300 mp au fost afectati la primarie, la etajul 1 si acoperisul. Si o anexa de 100 mp a fost cuprinsa de flacari. Acolo se aflau arhiva si cateva birouri care au ars in intregime", a declarat Ionut Tunarul, purtator de cuvant ISU Arges, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

Apelul a fost facut de un localnic in jurul orei 3:15.

"Cauza probabila de izbucnire a incendiului este folosirea intentionata a sursei de aprindere pentru a declansa incendiul. Anexele nu erau atat de apropiate incat sa se aprinda de la o scanteie", a mai spus Tunaru.

Se pare ca primaria nu era dotata cu camere de supraveghere.

La intervenţie au participat şase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat şi trei autospeciale de primă intervenţie şi comandă. Alimentarea cu apă s-a făcut în navetă de la un hidrant care se află la câţiva kilometri distanţă.

Incendiul nu s-a soldat cu victime.