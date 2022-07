Incidentul a avut loc pe bulevardul București din Baia Mare. Fumul gros s-a văzut de la mare distanță, spre disperarea oamenilor din zonă.

Petrecerea nici nu începuse când a izbucnit incendiul. Toți cei aflați înăuntru au fost evacuați de angajații localului, la doar câteva minute de la sosire.

„Un bec de pe tavan a început să facă scurt, au luat un stingător și au dat pe becul respectiv, apoi a început alt bec. Apoi am ieșit toți, a început să iasă fum și am coborât toți și a fost totul ok. Bine că n-a pățit nimeni nimic”, spune un martor.

Focul a fost stins după mai bine de trei ore. Cauza producerii incendiului nu a fost descoperită, încă. Autoritățile investighează acum s-a produs totul.