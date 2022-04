Un incendiu puternic a izbucnit vineri seară în cartierul Bartolomeu din Brașov, la piața de haine vechi, vizavi de Brintex, la ieșirea spre Ghimbav.

La fata locului sunt 10 autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja, potrivit realitateadebrasov.net.

„Am fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la o piata de fructe și de second hand.

Incendiul se manifestă pe o suprafata de aproximativ 3.000 de metri patrati.

Nu s-au inregistrat victime.

Au fost chemate inca o autospeciala de la Covasna si alta de la Campina. In acest moment se acționeaza pentru limitarea incendiului. Deocamdată incendiul este sub control. Nu este pericol in zona ca incendiul sa se extinda la locuinte. In zone sunt doar depozite A fost transmis mesaj RO-Alert sa se inchida ferestrele pentru ca se degaja un fum dens.

Avem apa, am identificat si hidranti in zona”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja, la Realitatea PLUS.

Întrebat ce a provocat incendiul, acesta a declarat că „este mult prea devreme să că se va stabili cu exactitate cauza. In aceasta piata nu s-au mai inregistrat incendii in ultima perioada de timp”.