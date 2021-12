Zeci de mii de oameni au fost evacuați și sute de locuințe au fost distruse de incendiile de vegetație în statul american Colorado, relatează presa internațională.

Guvernatorul statului Colorado Jared Polis a decretat deja stare de urgență.

De-a lungul zonei pârjolite de incendii, au fost blocate drumurile de fum și din cauza traficului, pentru că oamenii se grăbeau să plece. Autoritățile i-au avertizat că viața le este în pericol dacă nu pleacă din localitățile cuprinse de flăcări.

Focurile, care se răspândesc rapid, au pârjolit efectiv districtul Boulder, la nord de Denver. Totul a început joi dimineață, când un incendiu a izbucnit în districtul Boulder și a ars o suprafață de peste 6 kilometri .

O mare parte din incendii ar fi fost provocate de vântul puternic ce a doborât liniile de electricitate.

Au fost evacuați 30.000 de persoane, din orașele Louisville și Superior, potrivit CNN.

Tens of thousands of people in Colorado had to evacuate their homes Thursday night as wildfires with hurricane-force winds swept through the Denver and Boulder areas.



One of the fires destroyed nearly 600 homes — more than the most destructive wildfire in Colorado history. pic.twitter.com/YvL8x1Jmd8