În filmare se vede cum tatăl îşi bate fiul fără să aibă vreo remușcare și îl lovește unde nimereşte. La un moment dat, copilul este lovit cu un băţ şi deşi îl imploră să se oprească, bărbatul nu se lasă neînduplecat.



În urma apariţiei acestor imagini, polițiștii s-au sesizat. Mama împreună cu cei trei copii au fost duşi la un centru de plasament din Gura Humorului.



Potrivit polițiștilor, femeia nu a reclamat agresiunea, de teama unor represealii și mai dure. Șocant este că întreaga comunitate, atât rudele, cât și autoritățile, știau despre situația din familie și chinurile pe care le îndura femeiea și copiii ei din partea tatălui denaturat. Bărbatul s-a ales cu un nou dosar de cercetare penala sub aspect violenta in familie și a fost arestat.



Bărbatul a fost condamnat în nenumărate rânduri pentru viol şi furt. Nu trecuse un an de când a iesit din închisoare, după ce a ispășit o sentinţă de opt ani pentru viol asupra fiicei sale vitrege.