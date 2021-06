Ploile torenţiale din ultima vreme ar fi fost şi cauza prăbuşirii unuia dintre turnurile Ocolaşului Mare din Munţii Ceahlău, susţine Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ, potrivit vestea.net.

„Stanca uriașa cantarind probabil sute de tone a traversat poteca turistica care lega Ocolasul Mic de Cabana Dochia. Din fericire pe traseu nu erau grupuri de turisti in momentul prabusirii.O echipa din cadrul compartimentului prevenire impreuna cu specialistul nostru in geologie s-au deplasat in zona pentru a efectua o evaluare a factorului de risc avand in vedere ca zona este traversata de o poteca turistica deosebit de fracventatata in sezonul de vara. ( Izvorul Muntelui -Poiana Maicilor- Ocolasul Mic- Cabana Dochia), a transmis sursa citată.

Concluzia specialiștilor este că prăbușirea a avut cauze naturale, eroziunea permanenta și ciclurile îngheț/dezgheț.

Salvatorii montani nemțeni anunță că și alte blocuri de piatră se pot prăbuși în perioada următoare și au emis o serie de avertizări

Nu stationati in acea zona.

Traversarea se va efectua individual si nu in grup.

Nu parcurgeti traseul la primele ore ale diminetii.

Nu parcurgeti traseul in conditii de precipitatii.

Sub nici o forma nu parasiti poteca turistica si nu intrati in Brana Estica a Ocolasului Mare”.

Salvamontiştii au restricţionat, momentan, accesul turiştilor în zonă. Vara, numărul vizitatorilor care străbat aceste trasee montane trece de 30000.