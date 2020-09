Încă un copil agresat. Fetiță de 8 ani, bătută și filmată în scara blocului de o adolescentă

În imaginile postate pe o rețea de socializare se vede cum o fetiță de 8 ani este bătută și fugărită pe scările dintr-un bloc de o fată de 11 ani, în timp ce alta, prietenă a agresoarei, filmează întreaga scenă.

La un moment dat, copila este lovită de una din cele două agresoare.

Incidentul s-ar fi petrecut pe 12 septembrie, în Motru. Poliţiştii i-au identificat pe toţi cei implicaţi, scrie realitateadegorj.net.

„Având un vedere imaginile, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cele trei minore au fost identificate că având 8, respectiv 11 ani, toate din Motru, incidentul fiind petrecut in data de 12.09.2020. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Victor Ţuhaşu.