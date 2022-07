Înainte de a fi supuși acestei intervenții chirurgicale, mulți pacienți sunt îngrijorați de nivelul de durere pe care îl pot experimenta ulterior și cât timp va dura.

Implanturile dentare nu sunt la fel ca punțile și protezele dentare. În timp ce în esență face același lucru, umple un gol, un implant implică o intervenție chirurgicală și trebuie să le acordăm timp pentru vindecare. Este esențial să știți ce implică procedura, ca să înțelegeți la ce fel sau nivel de durere să vă așteptați.

Ce presupune operația de implant dentar?

Pentru a înțelege cât de dureros poate fi procesul de implantare, este util să ne dăm seama ce se întâmplă atunci când un pacient primește un implant. În multe cazuri, după ce unui pacient i se extrage un dinte natural, dar înainte de a fi plasat un implant, zona necesită pregătire cu o grefă osoasă. Aceste grefe încurajează producția de os nou, care va întări osul maxilar și va ajuta la asigurarea integrării corecte a implantului cu osul. De asemenea, se realizează, dacă este cazul, tratamentul pentru parodontoză.

Pe parcursul operației de implant dentar, medicul chirurg implantolog realizează o gaură în osul maxilarului. Un surub de titan este plasat în gaură. Acest stâlp este parte componentă a implantului și funcționează ca o rădăcină artificială a dintelui. Șurubului trebuie să i se acorde timp pentru a se osteointegra sau pentru a permite osului din maxilarul pacientului să crească prin el.

Deși acest proces poate dura adesea câteva luni, este esențial pentru un implant sănătos și stabil. Bontul, care este o componentă de care se va atașa coroana dentară, de obicei nu este plasat pe stâlp până când osteointegrarea este completă.

Cât de dureroasă este operația cu implant?

Operația cu implant dentar implică traumatisme atât la nivelul gingiilor, cât și al maxilarului.

Procedura de inserare a implantului dentar în sine nu ar trebui să implice nicio durere, deoarece gura va fi amorțită. Pe măsură ce efectul anesteziei dispare, pacienții vor simți adesea un nivel scăzut de durere sau disconfort.

Medicul specialist vă va prescrie un tratament antiinflamator pentru durere, pentru a ajuta la gestionarea disconfortului la locul implantului. În unele cazuri, durerea postoperatorie este suficient de ușoară încât poate fi gestionată cu medicamente pentru durere fără prescripție medicală.

În general, un singur implant va cauza mai puțin disconfort decât o intervenție chirurgicală în care sunt plasate mai multe implanturi. Pacienții pot simți, de obicei, durere până la o săptămână după procedură, dar de regulă, durerea se diminuează în doar câteva zile.

Este esențial să urmați toate sfaturile de îngrijire oferite de medicul stomatolog specializat în implanturi. Acestea pot include următoarele:

Așteptați-vă la o umflare a zonei operate, timp de 2 până la 3 zile. Folosiți comprese reci pentru a ajuta la diminuarea acestei umflături.

Începând cu a doua zi să clătiți cu apă sărată deoarece gura va fi amorțită, ca efect al anesteziei locale realizată intraoperator de către medicul implantolog.

Acest proces profilactic ajută la igienizarea locului de inserție al implantului fără a irita mucoasa gingivală.

Evitați alimentele fierbinți în primele 48 de ore. Este de preferat să respectați o dietă semi-lichidă timp de 24-48 de ore.

Evitați fumatul timp de cel puțin 3-4 zile după operație.

Trebuie să contactați medicul dacă apar următorii factori de risc care pot influența negativ succesul tratamentului:

Infecții ale zonei de implantare. Apar simptome de febră și durere locală care radiază spre cap sau gât

Simțiți că are loc deplasarea implantului

Deteriorarea nervilor - se simte o amorțeală spontană necontrolată în gingii, limbă sau buze

Leziuni ale vaselor de sânge sau ale sinusurilor

Nerespectarea indicațiilor primite de la medicul chirurg post-intervenție

Întâmpinați reacții alergice la aliajul din care este confecționat implantul sau la medicația prescrisă

Supraîncărcarea protetică pe implanturi.

Niciun pacient cu probleme dentare nu așteaptă cu nerăbdare vreun tip de durere. Cu toate acestea, persoanele care iau în considerare operația de implant dentar nu ar trebui să lase teama de disconfort postoperator să le descurajeze decizia de a efectua procedura.

Pentru că fiecare pacient este unic, un plan de tratament corect este realizat în baza analizei detaliate a informațiilor rezultate în urma evaluării clinice și radiologice, a istoricului medical, împreună cu nivelul de așteptări al pacientului.

Implanturile dentare sunt concepute pentru a fi o înlocuire permanentă a dintelui și, odată finalizate, procesul de implantare va lăsa pacientului un zâmbet frumos, restaurat pe o durată cat mai lungă de viață.

One Stage Surgery - implanturi dentare multiple într-o singură operație

Cea mai recomandată soluție pentru persoanele care necesită mai multe implanturi dentare este One Stage Surgery - care presupune realizarea într-o singură ședință de tratament a mai multor faze chirurgicale, practic într-o singură operație se pot realiza mai multe implanturi dentare respectiv realiza și restul de tratamente chirurgicale de care pacientul are nevoie pentru reabilitarea dentară (extracții, adiții osoase, sinus lift, tratament chirurgical regenerativ parodontal etc.)