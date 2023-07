Pe lângă străzile inundate, în mai multe imagini sunt surprinse gropi în carosabil care sugerează că acesta s-a prăbușit din cauza lucrărilor de infrastructură de proastă calitate.

"După ce că mai sunt două-trei canale în partea de sus a orașului, a adus apa numai gunoaie și se înfundă și alea. Dar chiar trebuie să aruncați pe jos, zeci de pet-uri, pahare pentru cafea, doze de bere, etc? Niciodată, dar niciodată, de 40 de ani, nu am văzut sa fie curățată canalizarea in Oravița..."

Subsolul spitalului orășenesc a fost inundat ca urmare a ploilor abundente care au căzut în zonă, la faţa locului intervenind pompierii militari din localitate, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.

"Se acţionează pentru evacuarea apei din mai multe curţi inundate, precum şi pentru evacuarea apei din subsolul Spitalului din Oraviţa. În sprijinul colegilor de la Oraviţa se deplasează de la Detaşamentul de Pompieri Reşiţa o autospecială de primă intervenţie şi comandă cu două motopompe transportabile şi de la Secţia de Pompieri Moldova Nouă o autospecială de primă intervenţie şi comandă cu o motopompă transportabilă", precizează sursa citată.

În urma fenomenelor meteorologice produse în judeţul Caraş-Severin, pompierii au mai intervenit pentru evacuarea apei din două curţi şi de pe o stradă din municipiul Caransebeş, precum şi pentru decolmatarea unui podeţ din aceeaşi localitate.

INUNDAȚIILE AU PROVOAT PAGUBE ȘI LA REȘIȚA

Totodată, două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa intervin pentru evacuarea apei din pivniţa unei gospodării din satul Târnova şi din curtea unei case din municipiul Reşiţa.

Meteorologii au emis, marţi, o avertizare cod roşu de furtună pentru localităţi din judeţul Caraş-Severin, zonele vizate fiind Oraviţa, Răcăşdia şi Ciclova Română.

”În zona avertizată s-au acumulat în ultimele două ore cantităţi de peste 50 l/mp”, au precizat meteorologii.

Avertizarea meteo a fost valabilă timp de o oră, în intervalul 20.30 – 21.30.

