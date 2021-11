Identitatea lui Satoshi Nakamoto, pseudonimul enigmaticului creator al bitcoin, ar putea fi dezvăluit de un proces din Statele Unite care are drept miză criptomonede în valoare de aproape 66 de miliarde de dolari, relatează IFL SCIENCE.

Familia lui David Kleiman, un antreprenor care s-a stins din viață, l-a dat în judecată pe fostul partener de afaceri din cauza controlului asupra activelor pe care cei doi le-au deținut în coproprietate.

Potrivit The Wall Street Journal, familia susțină că Kleiman și partenerul său, Craig Wright, au creat bitcoin sub pseudonimul Nakamoto, minând împreună 1,1 milioane de bitcoini, evaluați la momentul scrierii acestui articol la aproape 66 de miliarde de dolari, scrie hotnews.ro.



Wright este un inginer în știința calculatoarelor în vârstă de 51 de ani care a pretins anterior că este jucătorul principal al echipei care a creat bitcoin, alături de Kleiman, un expert american în criminalistică digitală care a murit în 2013.



Există chiar unele dovezi care susțin afirmațiile lui Wright potrivit cărora el este Nakamoto însă majoritatea persoanelor din comunitatea crypto nu sunt convinse, unii entuziaști ai criptomonedelor afirmând că acesta a pus la cale o înșelătorie complexă.



Pentru ca lucrurile să fie și mai complicate, unii cred că acești 1,1 milioane de bitcoini n-au existat niciodată și Wright nu a demonstrat niciodată în public că are acces la portofelul digital al lui Nakamoto.

Identitatea lui Satoshi Nakamoto este unul dintre cele mai mari mistere ale lumii crypto

Este crezut că Nakamoto, oricine ar fi el, nu s-a întâlnit niciodată în persoană cu colaboratorii săi, comunicând doar prin intermediul internetului.



Familia lui Kleiman ar intenționa să ofere dovezi care să demonstreze că Wright a lucrat îndeaproape cu acesta pentru a crea bitcoin și că merită jumătate din portofelul digital al lui Nakamoto.



De cealaltă parte, Wright va argumenta că relația lor nu a fost un parteneriat de 50-50% și că Kleiman nu a fost niciodată proprietar al bitcoinilor minați.



Dacă Wright va avea câștig de cauză misterul ar putea rămâne neelucidat.



Însă dacă familia lui Kleiman va convinge jurații, atunci Wright ar putea fi obligat să predea jumătate din avere, moment în care va deveni clar dacă are cu adevărat acces la portofelul digital și va fi nevoit să dezvăluie dacă este cu adevărat sau nu Nakamoto.

Procesul este în curs și este așteptat ca el să dureze încă o săptămână.



De-a lungul timpului mai multe persoane au pretins că sunt Nakamoto sau s-a crezut despre ele acest lucru însă niciuna din afirmații sau suspiciuni nu a putut fi demonstrată decisiv.