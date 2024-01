Ianuarie este prima lună a anului în calendarul gregorian şi are 31 de zile. Ziua are 10 ore iar noaptea are 14 ore.



Anul 2024 are 366 de zile, luna februarie având 29 de zile, fiind astfel un an bisect.



Denumirea lunii ianuarie (lat. januarius) vine de la numele zeului Janus, care în mitologia romană era zeul porţilor şi al uşilor. Mai înseamnă şi începutul, deoarece romanii credeau că fiecare lucru care începe intră printr-o uşă. În tradiţia populară, luna ianuarie se numeşte ghenarie, Crăciunul mic, carindar sau gerariu.





Calendarul evenimentelor astronomice

La începutul lunii ianuarie, Soarele răsare la ora 07 h 52 m şi apune la ora 16 h 46 m, iar la sfârşitul lunii răsare la ora 07 h 36 m şi apune la ora 17 h 23 m, potrivit http://astro-urseanu.ro/.



Luna reprezintă perioada de timp cât durează o rotaţie a astrului în jurul Pământului: 29 de zile, 12 ore, 44 minute şi 3 secunde, aproximativ 29 zile şi jumătate. În această mişcare se disting patru faze: lună nouă, primul pătrar, lună plină, ultimul pătrar.



Fazele Lunii: 04 ianuarie - Luna la Ultimul Pătrar la 05 h 30 m; 11 ianuarie - Lună Nouă la 13 h 58 m; 18 ianuarie - Luna la Primul Pătrar la 11 h 18 m; 25 ianuarie - Lună Plină la 19 h 54 m.



La data de 20 ianuarie, din punct de vedere astrologic, se face trecerea în semnul zodiacal Vărsător, până pe 18 februarie.



Curentul de meteori Quadrantidele va atinge vârful de manifestare în noaptea de 3-4 ianuarie 2024. În această noapte, Luna va fi plină 51%. Acest curent este activ în perioada 26 decembrie 2023 şi 16 ianuarie 2024. Quadrantidele au potenţialul de a fi cea mai puternică ploaie de meteori din an, dar de obicei nu se încadrează astfel din cauza duratei scurte de activitate maximă (şase ore) şi a vremii nefavorabile în general la începutul lunii ianuarie. Pot fi văzuţi în medie 25 de meteori pe oră şi nu au de obicei trenuri persistente, dar produc adesea bile de foc strălucitoare. Din cauza declinaţiei nordice mari (latitudine cerească) aceşti meteori nu pot fi bine observaţi din emisfera sudică, potrivit www.imo.net/files/meteor-shower.



Din punct de vedere astronomic în 2024 vom avea patru eclipse (două de Lună şi două de Soare), potrivit NASA. Anul începe cu eclipsă de Lună prin penumbră la 25 martie, vizibilă de pe teritoriile continentelor americane.



Eclipsa anului este una totală de Soare, la 8 aprilie, putând fi observată din America de Nord şi America Centrală. Este urmată de o eclipsă parţială de Lună, la 18 septembrie, vizibilă de pe continentele: cele două Americi, Europa şi Africa.



Ultima eclipsă a anului 2024 este o eclipsă inelară de Soare pe 2 octombrie, ce poate fi observată din sudul Americii de Sud, din Pacific, potrivit site-ului www.timeanddate.com.



Luna este singurul satelit natural al planetei Pământ şi nu are lumină proprie, ci doar o reflectă pe cea primită de la Soare. Există mai multe modalităţi de calculare a producerii fenomenului numit Luna Neagră: a treia fază de Lună Nouă dintr-un sezon în care există patru astfel de faze lunare (un an cu patru sezoane a câte trei luni fiecare); a doua fază de Lună Nouă dintr-o lună în care se produc două astfel de faze; luna în care nu se produce faza de Lună Nouă şi luna în care nu se produce faza de Lună Plină.



Astfel, potrivit calculului - două faze de Lună Nouă se produc în luna decembrie 2024, având o Lună Neagră în ultima zi a anului pe 31 decembrie.



Un eveniment astronomic mai rar întâlnit este cel denumit "Lună albastră", care în 2024 se va produce pe 19 august. Potrivit www.timeanddate.com, expresia de "Lună albastră" este folosită pentru a defini a treia Lună Plină dintr-un sezon astronomic (care reprezintă trei luni dintr-un an cu patru anotimpuri) cu patru faze de Lună Plină, potrivit www.timeanddate.com.





Luna ianuarie, din punct de vedere religios, este marcată de mai multe sărbători, începând cu prima zi anului: Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, Sfântul Vasile, continuând apoi cu Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) - zi de post, Botezul Domnului sau Boboteaza (6 ianuarie), Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (7 ianuarie), Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi loan Gură de Aur (30 ianuarie).

