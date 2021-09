Realitatea PLUS

Administratorii plajelor din Mamaia au pus deja angajații să strângă o parte dintre umbrele și șezlonguri. Fluxul de turiști este mult mai mic decât în sezon. Totodată, mulți dintre angajații de pe litoral sunt doar sezonieri, astfel că patronii profită de prezența lor pentru a strânge mai repede totul.

"Am inceput sa strangem usor-usor ce nu se da pentru ca noi 80% din personal il avme studenti care o sa plece la scoala peste 3 saptamani si vor sa aiba si ei o saptamana de pauza", spune Răzvan Chițan, administrator de plajă.

"Am inchis jumatate de terasa, pentru ca nu mai este lume. Am ramas cu jumatate din mese pe care le vom strange de marti in colo pentru ca se cam termina tot sezonul. Nu mai tinem pana pe 15, inchidem mai devreme", a explicat Cătălin Vălcescu, patron de terasă.

"Din păcate se simte aerul rece de toamna. Clientela a scazut cam drastic dar daca ne uitam pe prognoza vedem ca saptamana viitoare va fi mai cald, speram sa fie mai bine pentru ca oamenii sa vina macar in ultimul weekend la mare", afirmă Codruț Stuparu, administrator de terasă.

Turiștii care au ales să meargă la mare în această perioadă sunt însă cei mai fericiți. Preferă liniștea din septembrie și temperaturile ceva mai blânde.

Doar o parte dintre hoteluri mai rămân deschise, însă și acestea se vor închide în a doua jumătate a lunii.