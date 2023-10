Doua autoturisme s-au ciocnit, luni dimineata, in Capitala, in apropiere de Piata Victoriei, respectiv in zona Polizu colt cu Buzesti. Impactul s-a produs la scurt timp dupa ora 8.00.

La ora transmiterii acestei stiri, 15 troliebuze erau blocate in trafic

Traficul in zona a fost deviat.

Politia rutiera a ajuns la fata locului, unde efectueaza cercetari pentru a stabili dinamica si cauzele producerii accidentului.

Un alt accident rutier a fost semnalat pe Nicolae Grigorescu, sens spre Bd. Chișinău. Potrivit informatiilor existente, acesta s-a produs luni dimineata, in jurul orei 8:00. Imagini de la locul accidentului au fost postate pe grupul de Facebook Info Trafic Bucuresti Ilfov.

Potrivit aceleiasi surse, podul Ciurel spre podul Grozavesti a fost blocat complet, luni dimineata.