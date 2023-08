Horoscopul zilei ne mai spune că dupa ce Luna se muta in sociabila Balanta, concentrarea noastra ar putea deveni mai personala. Sa multumesti pe toata lumea va fi imposibil, deoarece Luna se invarte impotriva restrictivului Saturn. A face compromisuri nu este cea mai buna solutie, dar poate fi mai bine decat nimic!

Horoscop zilnic BERBEC

Te simti teribil de intarziat si asta iti poate prinde bine pentru ca iti creezi o zona tampon de pauza pentru a contracara orice energii negative din exgterior. Treci printr-o perioada dinamica si este evident din orice miscare pe care o faci. Tine-o tot asa cu toata treaba buna facuta. Vei avea doar de castigat din asta.

Horoscopul zilei TAUR

In sfarsit incepi sa vezi recompensa pentru toate eforturile trecute si munca grea. Ai bifat anumite victorii semnificative si lantul castigurilor continua azi. Ramai fidel si autentic fata de principiile tale. Nu te abate de la propria ta reteta de succes. Evita contacul cu oamenii ce nu iti sustin ideile si iti pun bete in roate prin diverse contre.

Horoscop azi GEMENI

Incet in lent functioneaza de multe ori mai bine decat repede si grabit. Deci nu forta lucrurile. Orice problema sau neintelegere vor fi in curand clarificate. Randuri randuri de oboseala recenta pot fi indicatori ca sistemul este suprasolicitat. Nu crezi ca ar fi bine sa te odihnesti ?

Horoscop zilnic RAC

Emotiile te pot domina astazi si poti incepe sa simti melancolie, in special dupa-amiaza. Gandirea pozitiva este acum totul ! Ai face bine sa petreci timpul cu prieteni si oameni dragi, sa discuti ce ai in minte si sa gasiti solutii pozitive impreuna. Incearca sa duci sfatul lor la inima.

Horoscopul zilei LEU

Curajul si indrazneala iti aduc succes astazi. Poti excela la aproape orice iti pui in minte, cat timp iti aduci energia si optimismul in ecuatie precum si zambetul minunat. Trebuie sa arati o mai mare flexibilitate si sa lasi anumite subiecte spre a fi discutate cu prietenii si membrii de familie. Fii sensibil in comunicarea ta cu ei.

Horoscop azi FECIOARA

Fii pregatit sa creezi o super-impresie azi ! Altii stau si iau notite cand iti vad abilitatile diplomatice si originalitatea abordarilor. Nu iti irosi talentele luptandu-te impotriva invidiei altor oameni, scrie Sfatul Parintilor. Nu lasa comentarii rautacioase sa te atace. Tu stralucesti asa de puternic astazi, incat nu este de mirare ca unii ar putea fi gelosi. Lasa cuvintele lor rautacioase sa cada la pamant, in caz ca vei intalni asemenea persoane. Cuvintele tale convingatoare vor cucerii si dusmanii.

Horoscop zilnic BALANTA

Trebuie sa te bazezi pe tine insuti si pe propria ta tarie astazi. Trebuie sa muncesti din belsug ca sa tii ritmul cu sarcinile de facut si care par a se inmulti. Trebuie sa ramai in miscare, fara prea multe momente de odihna. Acesta ar trebui sa iti fie ritmul zilei.

Horoscopul zilei SCORPION

Esti plin de energie si dinamism astazi si asta inseamna ca poti obtine aproape orice iti pui in minte sa obtii. Orice dificultati ar aparea, te vor face mai puternic. Pana la finele zilei, cu siguranta ai bifat anumite victorii si vei iesi un invingator din toate acestea.

Horoscop azi SAGETATOR

Trebuie sa iti pui treburile in ordine astazi. Este singurul mod sa te asiguri ca viata o ia pe directia dorita. Tine-ti planurile sub control si in discretie. Nu face anunturi la cunostinte si la oamenii din cercul tau social pentru ca nu stii cine asculta si ce intentii are. Dezvaluie cele mai adanci dorinte doar celor extremi de apropiati si de incredere. Acestia au cele mai bune intentii in inima si tot ei sunt cei ce te sustin si ajuta sa iti implinesti visele.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Vei reusi indiferent ce iti pui in plan astazi. Orice propunere care vine spre tine trebuie analizata si gandita atent. Nu spune da sau nu din impuls. Mai bine cere si celor mai apropiati un sfat, din moment ce acestia sunt cei care te iubesc cu adevarat si care vor ce e mai bine pentru tine.

Horoscopul zilei VARSATOR

Este o zi minunata pentru tine. Trebuie doar sa iti pui la bataie tot farmecul si diplomatia ca sa depasesti orice obstacol ar putea aparea pe calea ta si sa pui trecutul in sertarul cu amintiri pentru totdeauna.

Horoscop azi PESTI

Astazi ai nevoie de putina liniste si pace. A venit un moment in care sa iti contempli viata si sa te gandesti cat de departe ai ajuns si incotro te indrepti. Asta iti va da spatiul necesar pentru a lua anumite decizii bune pentru viitor. Oamenii din jurul tau pot fi o influenta negativa uneori. Mentine-te pentru tine, stai cu ochii pe obiectivul tau si mergi inainte decis si dinamic. Nu lasa pe altii sa te influenteze. Urmeaza metode incercate si testate si vei reusi cu siguranta.

