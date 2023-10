Horoscopul zilei ne ma spune că Mercur, intr-o conversatie armonioasa cu transformatorul Pluto, ne sustine sa fim mai sinceri, pasionati si persuasivi. In cele din urma, frumoasa Venus il intalneste pe visatorul Neptun, intensificand idealismul nostru.

Horoscop zilnic BERBEC

Poate ca iti este dificil sa te focusezi pe orice azi. Cheia pentru tine este sa nu iei nimic prea emotional. Mentine lucrurile mai usor si nu te frustra daca nu gasesti instrumentele sa sapi atat de adanc precum vrei. Poti fi mai productiv azi daca abordezi lucrurile mai de la suprafata in loc sa incerci sa penetrezi in profunzime pe unele subiecte.

Horoscopul zilei TAUR

Creativitatea ta va fi activata puternic azi de aspectele planetare si se prea poate sa se manifeste din plin prin muzica. Daca canti la un instrument, muzica va curge usor prin tine. daca nu, sunt mai multe aplicatii de calculator pe care poti da nastere unei melodii proprii. Descopera ce te face fericit cand vine vorba de acorduri muzicale. Poate fi suficient sa canti cu voce tare ceva ce adori.

Horoscop azi GEMENI

Astazi ia in calcul sa iti indrepti inspiratiile filozofice in ceva creativ cum ar fi sa scrii. Fiind un semn de aer, scrisul este ceva ce iti face placwre. Deci, chiar daca nu te-ai exprimat mai intens pana acum in acest fel, azi e o zi perfecta sa faci o incercare. Vezi cum se simte sa iti pui emotiile pe scris intr-un text sau intr-o rima, scrie Sfatul Parintilor. Daca nu te regasesti, incearca intr-un jurnal. Iti face foarte bine mental si emotional sa existe un loc in care sa iti colectezi inspiratiile, revelatiile, emotiile.

Horoscop zilnic RAC

Azi te poti simti nostalgic in contact cu orice iti trezeste acest tip de emotii, o fotografie veche, un album foto din copilarie, aranjatatul mobilei sau a unor haine vechi si toate iti reamintesc de vremuri de odinioara, draga Rac. Mintea ta va lua contact astfel cu evenimente emotionale pe care poate nu le-ai gestionat complet cand s-au intamplat. Sentimente vechi pe care le credeai plecate iti pot aduce lacrimi in ochi. Gestioneaza-le in loc sa le indesi iar inapoi pentru inca o decada.

Horoscopul zilei LEU

Astazi ai putea functiona avand la baza perceptii care sunt doar o reprezentare partiala a adevarului. In efortul tau de a te gandi doar la partea pozitiva a unei situatii, risti sa nu vezi intregul adevar. Adevarul este insa cel ce te va elibera. Chiar daca vei simti si furie, frustrare sau chiar singuratate, este mai bine sa fii constient de ce este real si ce este doar in imaginatia ta.

Horoscop azi FECIOARA

Daca experimentezi un tavalug emotional, linisteste-te stiind ca multi altii simt la fel ca tine cu propriile lor emotii. Vei sti astfel ca nu esti singur in dorinta si cerinta ta de stabilitate emotionala. Impartaseste-ti sentimentele cu altii in loc sa ti le indesi inapoi ca sa fugi de ele. Sentimentele ingropate de vii nu mor niciodata. Te vei simti mai bine.

Horoscop zilnic BALANTA

Astazi, daca ceea ce vorbesti nu este suficient, foloseste cuvantul scris pentru exprimare eficienta. Cuvantul rostit poate fi neinteles mai repede sau poate fi formulat gresit. Poate suna a critica sau poate fi criticat. Insa atunci cand scrii, nu mai exista presiunea vocii, tonul vocii sau interactiunea imediata. Este o cale clara sa iti rostesti mintea intr-o maniera eleganta si pe care o poti reajusta. Incearca si vei vedea cat de bine te vei simti.

Horoscopul zilei SCORPION

Astazi poti fi foarte interesat sa iesi si sa faci ceva placut cu oamenii speciali din viata ta. Atmosfera de inceput de vara te incanta iar starea emotionala visatoare iti da aripi. Aspectele planetare te ajuta sa ai o zi incantatoare. E un loc pe care ai vrea sa il vizitezi ? Daca da, mergi azi. Aduna-ti compania potrivita si bucura-te de viata.

Horoscop azi SAGETATOR

Dedicarea ta si simtul de loialitate pot fi foarte proeminente azi. Este ceva spre care te-ai dedicat si care nu se simte la fel de potrivit sau sigur cum era candva ? Daca da, ar fi timpul sa iei in calcul sa discuti cu cei implicati despre cum te simti. Poate ai nevoie de reasigurare ca angajamentul este inca la fel de puternic si pentru celelalte persoane sau poate ca propriile nevoi ti s-au schimbat. Oricare ar fi cazul, fa ceva ca sa ai din nou claritate si bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Puterea ta de a schimba lucruri in mai bine in toate aspectele vietii tale va fi activata de alinierile planetar ale zilei. Este o oportunitate sa te uiti la domeniile care pot beneficia de o imbunatatire sau sa incepi ceva de la zero. Vei avea curaj innoit de a vedea lucrurile asa cum sunt in loc de cum vrei tu sa fie. Scena este pregatita pentru tine sa faci schimbari reale in viata ta. Tot inainte.

Horoscopul zilei VARSATOR

Este o zi buna sa iti verbalizezi trairile. Vei vedea ca, vorbind cu voce tare despre o problema, vei simti mai clar si solutia ei. Externalizand ce se intampla in mintea ta, subiectele sunt mult mai usor de gestionat. Daca tii totul inchis in tine, ai mult prea putin spatiu de manevra pentru a te misca. Esti mai aproape de solutie decat crezi. Gaseste-ti vocea si raspunsul te va gasi pe tine.

Horoscop azi PESTI

Incearca, apoi incearca din nou astazi. Te poti simti rau sa esuezi in ceva si poate vrei sa iti bagi capul in nisip decat sa infrunti posibilitatea de a te simti umilit. Insa daca este important pentru tine sa reusesti, ai nevoie sa depasesti jena si frica. Multi oameni trebuie sa incerce ceva de mai multe ori pana la succes, in special in scopurile cele mai importante. Nu renunta la tine. meriti sa reusesti si visele tale merita sa prinda viata.

