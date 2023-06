Horoscop weekend. BERBEC

Relatiile joaca un rol important pentru tine in aceasta perioada. Ca sa ajungi in echilibrul pe care il cauti in relatiile tale, s-ar putea sa ai nevoie sa te confrunti cu anumite aspecte mai ciudate ale personalitatii tale care au actionat pana acum ca sabotorii. Daca te simti gelos sau prea furios ca sa mentii controlul actiunilor si reactiilor tale, acum este timpul sa dai drumul acestora, sa te comiti spre activitati care sa iti permita sa eliberezi aceste emotii si sa te cureti pentru a fi pregatit de urmatoarea etapa a vietii tale. Aceasta e menita sa iti aduca mai multa satisfactie in viata ta sufleteasca.

Horoscop weekend. TAUR

Persoanele pe care le cunosti a fi iubitoare si tandre pot deveni diferiti si este momentul potrivit sa te intrebi daca nu cumva unele din fricile tale stau de fapt in calea relatiilor pe deplin satisfacatoare. Tu esti pregatit sa iti asumi total responsabilitatea in relatii. Nu te ascunde de adevar, oricat de dureros ar fi sa il infrunti in forma sa cea mai pura. Daca vrei sa iti lasi emotiile se circule si sa se miste, va trebui sa accepti faptul ca persoana din fata ta este foarte in regula fix asa cum este, cu ce face si ce spune. Slabiciunile ne fac mai umani si ne dau ceva de iubit unii la altii, in drumul nostru spre adevarata vindecare emotionala.

Horoscop weekend. GEMENI

Exista solutii mai bune la ce te preocupa decat cele care iti vin instant in minte. Ia-ti timp in weekend ca sa iti analizezi optiunile si sa vezi unde se ascunde alegerea aceea cea mai buna si permanenta. Ai nevoie de timp ca sa incepi sa muncesti si in avantajul tau. Daca esti obosit si fara energia specifica Berbecilor, nu vei avea suficienta forta sa faci fata. Odihneste-te cat mai mult in weekend, aceasta este recomandarea pentru tine.

Horoscop weekend. RAC

Cu atat de multe lucruri ce se intampla si ganduri care ti se invart in minte, te-ai putea rataci daca nu ai puncte de centrare la care sa te intorci. Ai nevoie de un set stabil de prioritati care sa iti arate calea menita de urmat, ca sa poti lucra la ce ai in plan fara sa te pierzi in procesele tale mentale. Nu este nevoie sa ascunzi adevarul de cei ce te intreaba, dar asta nu inseamna sa vorbesti orice cu oricine. Respecta aceste reguli de comunicare ce implica respect reciproc in aceste zile.

Horoscop weekend. LEU

Desi nu stii fiecare detaliu ascuns din trecutul cuiva, tu poti simti starea emotionala a oamenilor acum mai bine si sa simti ce este deteriorat si necesita indreptare. Esti aici ca sa luminezi caile inimii pentru cei ce doresc sa asculte, dar nu ar trebui sa dai niciun sfat necerut acum. Ai grija sa fii in contact cu simtul responsabilitatii pe care il ai in tine. Cei ce au nevoie de tine te vor sincer cu tine si cu emotiile tale.

Horoscop weekend. FECIOARA

Se pare ca te confrunti cu toate dubiile din relatii, cu cele in care nu ai fost sigur de persoane sau de decizii luate. Acum nu mai este, insa, acest caz, dar ai nevoie de timp sa descifrezi toate semnalele ce vin din lume spre tine. Foloseste aceste zile pentru asa ceva, ca sa simti care persoana sau relatie iti este alaturi cu adevarat. Respecta-i pe cei ce ti-au gresit, trimite o binecuvantare spre ei dar nu iti asuma raspunderea pentru ei. Tu ai dreptul sa iti pese de tine si sa te protejezi, ridicand un gard solid si distanta de oricine te-a facut sa nu te simti bine. Cand si daca anumite relatii se schimba in bine, vei simti si te vei readapta.

Horoscop weekend. BALANTA

Poate ca unele experiente ti s-au parut socante, dar oricare dintre ele este aici ca sa iti deschida ochii si sa te faca susceptibil la influentele pe care lumea exterioara le are asupra ta. Daca ai tinut garda jos de prea multe ori, totul iti va reaminti sa o ridici cand e nevoie ca sa te protejezi de influentele care pot fi perturbatoare. Conserva-ti energia zilele acestea. Claritatea mintii de acum are puterea sa iti dea ganduri si solutii pentru vindecarea unor relatii. Intoarce-te spre cei ce au nevoie de tine si care te fac sa te simti bine despre locul tau in lume. Inconjoara-te doar cu intelegere si compasiune.

Horoscop weekend. SCORPION

Aceste zile sunt menite sa iti reaminteasca de trecutul ce trebuie folosit ca sa iti construiesti viitorul de la zero. Exista unele experiente ce trebuie implementate in rutina ta si in intregul tau stil de viata ca sa iti fie cu adevarat de folos. Arata empatie si coopereaza cu cei ce au nevoie de ajutorul tau, dar nu ii lasa sa calce peste tine pentru niciun motiv. Este dreptul tau sa te aperci de orice ti se pare prea agresiv pentru gustul tau.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Esti, in sfarsit, inconjurat de oamenii potriviti si energiile bune care se potrivesc cu a ta. Nu trebuie sa spui multe dar simti nevoia asta iar fluxul vorbelor risca sa ia o turnura neobisnuita. Ramai deschis la interactiuni ciudate, proiectii astrale si tot felul de abordari are cuvantului scris si vorbit. Bazeaza-te pe flerul tau sa iti arate calea si vei vedea cum bucati de informatii iti vor veni in atentie ca sa poti contura imaginea de ansamblu pe care doreai sa o vezi demult.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Foloseste aceste zile de analiza sufleteasca si bilant. Poate ca ce ti-a adus acest an nu este asa de satisfacator, insa este ceva ce ar trebui pretuit pe termen lung. Experientele nu au fost usoare, dar tu ai trecut si prin lucruri mai grele si stii ca rabdarea si abordarea cu calm spre altii este ceea ce creaza toata diferenta din lume. Dedica timp relatiilor din care simti ca iesi imbogatit la finalul zilei. Exista un rost si un scop superior pentru care oamenii sunt interconectati asa cum sunt.

Horoscop weekend. VARSATOR

Tu inca ai anumite aspecte emotionale ce te preocupa sau ar trebui gestionate sufleteste pentru a ajunge la armonie, insa furia ti-ar putea bloca vibratiile bune de iertare. In loc sa lasi alegerile distructive de orice fel sa te domine, alege ca aceste zile sa faci miscare fizica cat de mult poti si sa faci ceva bun pentru trupul tau si conditia ta fizica, asa cum Luna ne sustine. Ceea ce ai vrea sa spui poate parea rece si distant dar conecteaza-te cu inima ta ca sa iti exprimi adevaratele emotii. Nimeni nu ar trebui sa te grabeasca in conversatii pe care nu esti dispus sa le ai, iar tu ar trebui sa fii atent la acest aspect.

Horoscop weekend. PESTI

In aceste zile ti-ar prinde bine timp de unul singur, sa iti cureti aerul si spatiul, sa te regenerezi. Energia este inca joasa din cauza unor experiente dintr-un trecut nu prea indepartat. Timp singur si in liniste va crea multa diferenta in bine. In weekend iti vei recapata puterea emotionala si te vei simti mjai bine despre miscarile de urmat. Tine minte ca ai nevoie mereu sa verifici mai intai cum te face sa te simti o actiune, o alegere inainte de a te grabi in orice.