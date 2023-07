Horoscop WEEKEND 8-9 iulie 2023

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu esti pe care sa pui un nume clar aspectelor mai stresante care ti-au influentat viata in ultimele saptamani si, desi poate parea amuzant sau nerealist intr-un fel, vei vedea acum adevarul mult mai clar decat ai putut pana acum. Vei intelege si simti de ce s-a intamplat orice s-a intamplat. Este un bun moment pentru o schimbare in scenariu si decor. O scurta iesire in afara orasului iti va face bine, precum si o plimbare cu masina hai-hui spre niciunde insa doar sa te bucuri de ce vezi si sa dai muzica tare, alungand gandurile. Da drumul si bucura-te de aceste momente de viata.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Noi zile pline de optimism incep sa rasara si saptamanile din spate dispar in negura trecutului cu tot ce au avut ele stresant dar si folositor sa inveti. Ceva s-a schimbat si s-a reasezat in tine, noi carari se deschid acum si pot fi multe optiuni in mintea ta care asteapta materializari, acum ca ai terminat cu proiectatul sau cu diversele belele. Curata aerul, vorbeste cu prieteni de suflet sau cu cei dragi despre aspectele ce ti-au ingreunat sufletul in trecut dar tine-te departe de orice conflict total inutil acum. Ceea ce ai nevoie cu adevarat este sa iti mentii energia la tine si sa o folosesti rational si echilibrat doar cu scopul de a-ti implini dorintele.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti plin de idei minunate si de idealuri si esti in cautarea formelor de a le aduce in plan material. Prea multe lucruri circula prin mintea ta si iti pot lua din abilitatea de a te focusa ca sa dai viata dorintelor tale. Ingusteaza putin imaginea suficient cat sa vezi ce se poate face acum. Asta nu inseamna sa renunti la cauze mai mari, dar lucreaza la lucruri pe care le poti face acum si abordeaza-le cu pasi mici spre directia buna. Asta iti creste stima de sine si increderea in capacitatea ta de manifestare. Esti sustinut astral sa iti implinesti dorintele dar ai nevoie de claritate.

