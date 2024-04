În plus, cu Jupiter facand cuadratura cu Luna, este posibil sa simtim presiunea de a lua decizii importante sau de a face schimbari in viata noastra.

nsa nu va faceti griji, fiecare aspect astral are un scop si o invatatura de oferit. Mercur retrograd ne indeamna sa facem introspectie si sa ne clarificam gandurile, Venus in Berbec ne impinge sa actionam cu curaj si determinare, in timp ce cuadratura dintre Jupiter si Luna ne aduce oportunitatea de a creste si de a invata din provocarile pe care le intampinam. Acest weekend este perfect pentru a ne conecta cu energiile universului si pentru a primi ghidare in luarea deciziilor importante pentru viitorul nostru.

Horoscop weekend. BERBEC

Esti gata sa te indragostesti de la inceput, draga Berbec! Indragostit de viata, indragostit de cineva, indragostit de o noua idee creativa care te face sa vibrezi. Si chiar ai nevoie de asta ca de apa ! Lumea ta se inchide in jurul tau, sufocand viata din tine cu toata aceasta presiune de a te conforma. Este presiunea mediului si a oamenilor intre care esti ? Este o prietenie toxica ? Insa un peste nu poate supravietui pe un teren uscat asa de mult timp, indiferent cate reguli are de urmat. Asa ca spune-le ce simti sa le spui si urmeaza-ti inima. Aceasta eclipsa semnaleaza startul unei fericiri mai mari in viata ta.

Horoscop weekend. TAUR

Dragul si bietul de tine, cine s-ar fi gandit ? Tu iti faci datorita, muncesti, dormi, iar muncesti si mai mult dar lupti intr-o batalie nedreapta pe care o si pierzi. Inamicul tau sta ascuns, refuzand sa iasa la lumina si sa lupte cinstit ! Daca ai capitulat pe altarul sacrificiului zilnic fara de sfarsit, nu o face. Aceasta eclipsa iti da seva si forta vietii la munca, la rutina zilnica si la stilul tau de viata general. Ajutorul Universului este pe drum !

Horoscop weekend. GEMENI

Cand a fost ultima data cand ai experimentat bunatate autentica ? Cand a fost ultima data cand ai aratat-o ? S-ar putea sa fii cu obloanele coborate complet, afisand o infatisare de Darth Vader din Star Wars si sa nu lasi pe nimeni sa se apropie de tine de frica. Felicitari ! Puterea ta este de necontestat ! Dar chiar este ceea ce iti doresti ?? Tot ce ai reusit a fost sa alienezi pe toata lumea, inclusiv pe persoana care iti poate oferi cheile regatului … Aceasta eclipsa pune atentia asupra relatiilor tale, romantice dar si de alta natura, existente sau viitoare. Lasa-i pe altii sa iti reanime lumea !

Horoscop weekend. RAC

Esti gata pentru implicari adanci si intime ? S-ar putea sa iti placa mult independenta ta dar aceasta obsesie si autosuficienta, emotionala si financiara, iti face mai mult rau decat bine la acest moment. Este timpul sa ii implici si pe altii in acest joc. Esti pregatit sa imparti viata ta cu cineva ? Sa imparti contul bancar ? Esti dispus sa ai incredere in altii sau sa accepti o investitie din afara ? Este timpul sa te debarasezi de valori toxice, de oameni si proiecte vechi si sa iti regandesti prioritatile.

Horoscop weekend. LEU

Mediul tau imediat este cel ce a devenit otravitor. Ai de-a face cu oameni toxici toata ziua, barfe, manipulari sau chiar restrictii pentru miscarile tale care iti pun piedici majore in gandirea ta sanatoasa. Ceea ce ai nevoie este sa te ridici deasupra si sa vezi imaginea de ansamblu, ca sa gasesti speranta si sens nou pentru viata ta. Este pe cale sa apara o schimbare de scenariu. Vacanta de vara a acestui an te poate ajuta sa faci exact asta sau poate sa fie ocazia unui proiect de mult asteptat care iti apare in viata !

Horoscop weekend. FECIOARA

Ai nevoie de o noua cale de viata, de un nou plan de baza si ai nevoie rapid. Ai fost prins captiv prea mult timp de responsabilitati grele de familie, de situatii toxice casa, intrebandu-te daca vreodata vei avea sansa sa iti atingi scopurile pentru propria ta persoana. Eclipsa este aici sa iti deschida o noua cale si sa iti retrezeasca sensul propriului destin. Asteapta-te sa iti apara oportunitati profesionale proaspete. Lasa ploile sa cada din cer si sa iti hraneasca solul.

Horoscop weekend. BALANTA

A zmuls cineva toata distractia din lumea ta ? Povestea ta de iubire a devenit toxica ? Sau poate este un hobby, copiii tai sau altceva ce ar trebui doar sa iubesti si sa te bucuri de ele si ti se pare ca nu iti mai aduc distractia si bucuria ? Tocmai cand crezi ca nu mai este nimic dupa care sa tanjesti, eclipsa solara iti aduce sperante proaspete si un nou vis pentru viitor ! Priveste-ti prietenii, reteaua si comunitatea sociala de care apartii ca sa iti extragi seva si adu-ti bucuria inapoi in lumea ta.

Horoscop weekend. SCORPION

Ai o karma buna ce e pe cale sa vina pe calea ta. Nu-i asa ca era si timpul ? Ai fost sub cineva prea mult timp, lucrand obedient si facand ce ti s-a zis permanent, fiind o fata sau un baiat de treaba. Gata ! Nu esti o casnica obedienta. Nu te-ai nascut sa fii un subaltern care nu cracneste. Universul are planuri mai mari pentru tine. Fii foarte atent ce visezi si asculta-ti intuitia. Secrete ale iubirii, ale vietii insasi ti se releva. Trebuie doar sa le prinzi.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Este timpul sa te focusezi asupra ta, draga Sagetator! Ai cantat din struna mult prea mult timp pentru unii mai mari si mai tari si nu crezi ca a venit vremea sa le arati cine esti tu de fapt ? Nu este momentul sa te focusezi pe nevoile tale, pe propriile tale abilitati de lider, pe propriul tau potential creativ ? Aceasta eclipsa iti aduce o schimbare de atitudine si un nou TU. Poate chiar un contract ce iti poate schimba viata. Poate ca e nevoie sa infrunti pe cineva ce te sicaneaza sau sa te eliberezi de o relatie toxica. O transformare la propiu este pe cale sa inceapa.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Cumva in ultima perioada totul este despre facturi, taxe, impozite ? Te simti sicanat de cei dragi ? Legaturile tale emotionale si financiare par a fi devenit toxice si este timpul sa te opresti sa mai tot astepti ca altii sa iti recunoasca valoarea si mai bine stai tu pe cele doua picioare pe care le ai, scrie SfatulParintilor. Intoarce-te la baza, la esenta. Ce pretuiesti cel mai mult la tine ? Ce iubesti cel mai mult la altii ? Eclipsa aceasta iti aduce o injectare proaspata cu valoare de sine, relevandu-ti potentialul unor noi surse de venit.

Horoscop weekend. VARSATOR

Mintea ta este cea care a devenit dura si rigida si totodata fragila. Intretii asupra ta anumite convingeri toxice iar abordarea negativa nu ajuta pe nimeni, cu atat mai mult pe tine. Ti se pare ca totul e intunecat si sumbru zilele acestea ? Ai verificat adevarata realitate in ultima vreme sau esti captiv in mintea ta ? Aceasta eclipsa iti deschide o binemeritata fereastra a mintii, prin care va intra aer proaspat, idei noi, oameni si viata care sa iti schimbe dogmele. Este un timp bun sa urmezi un curs, sa scrii sau sa calatoresti. Asteapta-te sa tot primesti hrana noua pentru ganduri !

Horoscop weekend. PESTI

A devenit cumva toxica cariera ta ? Te pravalesti sub responsabilitati, obiective si imaginea pe care incerci sa o mentii ? Lumea de afara a devenit neprimitoare de la o vreme si e momentul sa te indrepti spre interiorul tau pentru sustinere si substanta, spre casa ta, spre familie, spre chemarea sufletului. Aceasta eclipsa pune atentia spre adevarata fundatie a vietii tale. Ce trebuie sa se schimbe ca sa te simti din nou in siguranta ? Unde iti poti gasi adapostul ? Vei primi curand raspunsuri.

