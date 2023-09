In timpul sezonului Balantei, astrele te vor ajuta sa ramai inspirat sa iti pui lucrurile in ordine. Ar putea insemna imbunatatirea interactiunii cu ceilalti, gasirea de noi prieteni sau concentrarea asupra binelui tau personal prin relaxare si introspectie. Acest weekend va fi o perioada perfecta sa-ti alegi obiectivele si sa te concentrezi asupra lor, pentru a obtine echilibrul si succesul in toate domeniile vietii tale.

Balanta este o zodie echilibrata si sensibila, asadar, acest weekend iti va oferi o mare oportunitate de a-ti planifica si ordona viata in modul cel mai adecvat pentru tine. Daca iti place sa planifici cu grija, daca iti place sa te bucuri de viata si sa te relaxezi, acest weekend te va aduce ocazia de a-ti face planurile si de a le pune in practica.

Horoscop weekend. BERBEC

Ai incredere in intelepciunea ta, chiar daca ideile tale te fac sa te simti ca un renegat uneori. A-ti gasi adevarul inseamna ca uneori trebuie sa mergi ca un lup singuratic in loc sa urmezi multimea. In viitor, vei face lucrurile diferit, in special cand vine vorba de casa si familie. Ai principii solide ce te conduc si functioneaza pentru tine si ele te ajuta sa faci alegerile potrivite chiar daca par ciudate din afara. Ce conteaza este sa faci ce merge pentru tine, familia ta si prietenii din cercul tau foarte apropiat.

Horoscop weekend. TAUR

Tu poti gestiona tone de emotii care mai de care mai intense precum si apropieri fizice, deci da de veste lumii sa ti le aduca ! Spui bun venit oportunitatii de a te contecta mai profund cu partenerul. Unele din dorintele tale pot fi cam riscante deci asigura-te ca tu si partenerul sunteti pe aceeasi pagina cand vine vorba de intimitate. Pentru tine, totul e un joc corect intre adulti. Mintea ta deschisa se extinde cu mult in afara dormitorului. Brusc, nu mai esti incantat sa fii limitat doar de ceea ce altii considera a fi acceptabil.

Horoscop weekend. GEMENI

Nu este numai despre tine sau totul despre tine in acest weekend, draga Gemeni, deci pune-ti atentia pe partener (in iubire sau in afaceri) sau pe oricare adult cu care interactionezi intr-un mod mai semnificativ. Intr-un fel, te-ai putea simti ca si cum orbitezi in jurul acestei relatii decat ca te angajezi in ea din interior. Sunt zile bune sa iti dai seama atel daca relatia este functionala sau deteriorata. Aceasta faza a conexiunii relatiei se apropie de o concluzie si o inchidere si ar fi bine sa gestionezi lucrurile in timp ce mergi inainte cu optimism.

Horoscop weekend. RAC

Desi unele convingeri personale iti sunt foarte clare si solide, o parte din alti oameni cu care interactionezi pare sa nu urmeze acelasi ritm si gandire ca tine si ai nevoie de timp petrecut in solitudine ca sa iti dai seama care sunt raspunsurile inimii tale si cum sa te protejezi de intruziuni din exterior. Daca e nevoie sa te schimbi, da-ti libertatea sa o faci si sa schimbi si cursul actiunilor, chiar daca ai setat obiective care si ele trebuie sa fie reajustate. Sunt multe cai spre fericirea personala si a ta poate fi doar a ta, nu trebuie sa se potriveasca cu credintele altora neaparat. Crede in tine !

Horoscop weekend. LEU

Credinte personale pe care le ai te vor indrepta in aceste zile spre frumos, spre iubire si spre realizari minunate pe care le doresti si astepti de foarte mult timp. Este un weekend de sperante inalte si credinta care sa permita inspiratiei sa preia fraiele. Se incheie un ciclu de viata, incepe altul si este un moment de cotitura in bine pentru multi Lei, in care vezi, in sfarsit, cum te eliberezi si inchizi vechi usi si deschizi ferestrele pentru ca aerul nou sa intre. Unele circumstante de viata sunt pe cale sa se schimbe. Asuma-ti raspunderea pentru partea ta de munca si pentru cea care urmeaza sa fie facuta ca sa progresezi si reusesti. Ai incredere si traieste in ritmul Universului.

Horoscop weekend. FECIOARA

Casa si familia ta vor fi in centrul atentiei tale si in acest weekend. Urmare a influentelor puternice astrale ale momentului, acum este timpul sa ajungi la o concluzie de succes pe un subiect important domestic. Poate sa fie si putin melancolic, daca este vorba de un final. Totusi, asta inseamna si ca o noua faza va incepe in curand. Schimbarea nu este usoara chiar daca este ceea ce ai nevoie. Cand vei privi in urma la aceasta perioada vei vedea ca a fost o etapa importanta pentru cresterea ta si ti-a dat fundatia emotionala necesara pentru a-ti realiza viitoarele obiective. Cu alte cuvinte, ai incredere pentru ca tot ce se intampla este pentru binele tau.

Horoscop weekend. BALANTA

Cuvintele tale contin in aceste zile multa emotie deci fii foarte constient ce spui si cui spui. Poti descoperi ca ai trairi mai puternice despre o situatie, mai mult decat realizezi. Punctul tau de vedere poate fi oarecum controversat, deci sa nu fii surprins daca ceea ce spui agita spiritele in altii. Totusi, e mult mai bine sa scoti la iveala si lumina ceea ce gandesti, ca macar sa mergi mai departe eliberat si curat. Trebuie sa ai pace in minte ca sa poti naviga schimbarile pe care le poti experimenta in zilele si saptamanile ce urmeaza.

Horoscop weekend. SCORPION

Nu iti permiti sa pui deoparte gestionatul unei situatii ce implica bani importanti. Cortina este pe cale sa cada si trebuie sa strangi actuala scena si sa te pregatesti pentru actul urmator. Trebuie sa fii si sa te simti in siguranta financiara ca sa navighezi schimbarile ce vor urma. Ceea ce vine nu este ceva rau, dimpotriva. Totusi, unele dezvoltari sau evolutii de situatii pot fi diferite decat ce te asteptai in ultimele saptamani. Daca ai asteptat un semnal care sa fie un indemn la o actiune de schimbare, acesta este. Nu lasa la mana sortii sau a influentei altora sa ti se decida destinul. Stii despre ce situatie este vorba, da ?

Horoscop weekend. SAGETATOR

Din anumite puncte de vedere, te-ai putea simti acum ca si cum esti un observator ce priveste din afara situatii din viata ta. Insa a fi asa este ca o super putere. A fi independent inseamna ca esti liber sa faci ceea ce vrei. Ia gandeste-te cum ai putea sa iti folosesti statutul acesta de persoana din exterior ca sa te simti in avantaj in loc sa te simti impovarat pentru ca nu esti parte din grup si din interior. Fa lucrurile in felul tau si vei castiga respectul dorit, deci ai incredere in tine si mergi mai departe. Vei vedea in curand ca a fost in avantajul tau sa nu depinzi de altii sau sa nu iti prinzi si tu vagonul de locomotiva altuia.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Intuitia ta este brici zilele acestea. Ca atare, iti va fi usor sa intelegi povestea ascunsa din spatele a ce s-a intamplat in lumea ta in ultima perioada. Tine pentru tine deocamdata ce descoperi. In ciuda instinctelor puternice, nu ai inca chiar toate datele problemei. Cand adevarul va fi revelat in totalitate, poate schimba cursul unei relatii importante. Ia-ti timp si simte ca sa iti modelezi viitorul si incotro vrei sa mearga totul. Odihneste-te si contempla in practici precum meditatia. Vei capata claritatea dorita.

Horoscop weekend. VARSATOR

Daca petreci timp cu un prieten apropiat te va imputernici emotional mult. A iesi si a socializa este necesar pentru a-ti umple butoiul emotional. Chiar daca te simti uneori un pic cam dinafara, tot exista un loc unde apartii, deci gaseste oamenii care apreciaza lucrurile care sunt unice la tine. Te vei simti mai putin singur cand altii iti accepta ciudateniile in loc sa considere ca trebuie sa te schimbi. Este un fel de acceptare care te va ajuta sa iti imbratisezi talentele si abilitatile si sa gasesti un mod de a le folosi in lume.

Horoscop weekend. PESTI

Iesi in lume, Pesti, si arata lumii ceea ce esti si ceea ce ai. Daca esti gata sa iti prezinti si oferi cadourile, lumea este pregatita sa le primeasca. Cand primesti recunoastere si admiratie de la colegi, simti un plus de incredere ca sa crezi in abilitatile tale. In curand, vei fi pregatit sa te exprimi in moduri noi si neobisnuite. Te ajuta sa stii ca exista oameni care sunt receptivi, indiferent cat de bizara ar fi directia in care mergi. Spiritul tau de inovatie este ceea ce ai nevoie ca sa scuturi un pic rutina.

