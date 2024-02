Anul Nou Chinezesc, care va începe pe 10 februarie 2024, va marca trecerea de la Anul Iepurelui la Anul Dragonului de Lemn. În astrologia chineză, acest an este considerat a fi sub influența Dragonului de Lemn, un simbol al puterii, norocului și transformării. Anul 2024 promite să fie un an plin de energie și schimbări, deschizând uși către noi începuturi și oportunități. Cu toate acestea, nu vor lipsi nici provocările care pot fi transformate în momente favorabile pentru creștere și dezvoltare personală.