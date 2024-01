„Nu mă consider vinovat cu absolut nimic. Cred că eventual ar putea fi luat în calcul... Nu știu... Am fost și la Notre Dame, de exemplu, și aș vrea să cred că nu a ars din cauză că am vizitat această catedrală.

Nu știu dacă neapărat eu sunt în măsură ca negând activitatea mea din ultimii șapte ani de zile fără pată să mă apuc, pentru că la un moment dat am promovat un produs românesc, nu structura de cazare, ci niște jumări, să mă apuc și să îmi fac o asemenea autocritică”, a declarat Horia Constantinescu, șeful ANPC, la un post TV.