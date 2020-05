Horațiu Moldovan: Oamenii trebuie să înțeleagă ca își pot pune în pericol semenii, indiferent de convingerile lor

Totuși, spune el, trebuie avut în vedere că în momente speciale cum este cel pe care îl traversăm ca urmare a epidemiei de coronavirus "oamenii trebuie să înțeleagă că își pot pune în pericol semenii, indiferent de convingerile lor".

In ceea ce priveste opiniile contra vaccinare ale protestatarilor, Horatiu Moldovan a precizat ca in momentul de fata exista doua curente in acest sens: unul pro si altul contra Legii vacinarii. "Cei din Piata Victoriei erau, evident, impotriva. (...) In ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei, cred ca stiinta trebuie sa prevaleze. Sunt realitati stiintifice care demonstreaza ca maladii cuplite au disparut de-a lungul timpului, incepand cu medicul generalist Edward Jenner, in anul 1796 (cand a fost descoperit primul vaccin impotriva variolei -n.r.). Un pas inapoi este de neacceptat sa facem. Trebuie sa privim evolutia in sensul ei protectiv pentru civilizatie", a aratat Horatiu Moldovan.