Horațiu Moldovan: Creșterea numărului medicilor contaminați, „îngrijorătoare, dar limitată”. Câți medici sunt în stare gravă

Despre triplarea numărului de medici contaminați în ultimele două-trei zile, secretarul de stat în Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan spune, la Realitatea PLUS, că „este ingrijorator, pentru ca rezerva umana, rezerva de cadre medicale e cea mai importanta in lupta cu epidemia. Dar, totodata, trebuie sa spunema ca ei sunt si cel mai expusi prin natura profesiei lor, și, ca atare, contaminarea intr-un anumit procent e, pana la urma, relativ inevitabila. Dar ea trebuie limitata. Intervin mai multe elemente, printre care organizarea epidemiologica a spitalului respectiv, care trebuie respectata, si protectia, care are un rol foarte important”.

„Din pacate, au fost accidente epidemiologice in mai multe spitale din România, nu foarte multe, în trei, in care au fost medici contaminați și care a uscos din funcțiune un numar de specialisti. Totusi, am resuit sa gestionam aceste situatii folosind alte cadre medicale din regiuni limitrofe prin transferul in zonele respective si care au permis continuarea activitatii la un nivel optim.

Câți medici sunt în stare gravă și câți se pot recupera în acest moment în țară

„Avem un numar relativ mic de 15 (cadre medicale - n.red.) care sunt in stare grava, dar care sunt recuperabili, necesita terapie intensiva ,ventilatie mecanica, dar sunt recuperabili”, a precizat Moldovan la Realitatea PLUS.

Medicii confirmați pozitiv cu COVID-19 în stare bună vor continua să lucreze.

„Medicii contacți sunt in stare buna, ei au fost evaluați clinic, și în spitalele covid pozitive acestia pot continua sa lucreze”, a mai spus Horațiu Moldovan.

Menționăm că până luni, 30 martie, 285 de cadre medicale au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Dintre aceștia, 181 sunt doar la Suceava, iar în Capitală 45 de cadre medicale au contractat virusul.

Dintre cei 285, 91 sunt medici, 90 de asistenți medicali, 26 de infirmiere, 8 ingrijitoare, 70 fac parte din Personal auxiliar.

Distribuția infectărilor cu noul coronavirus în țară, pe județe:

Arad - Total 16

(5 Medici, 3 Asistente, 8 Personal auxiliar)

București - Total 45

(14 Medici, 11 Asistente, 5 Infirmiere, 15 Personal auxiliar)

Botoșani –Total 1

(1 Medic)

Cluj –Total 2

(2 Personal auxiliar)

Constanța –Total 1

(1 Asistent)

Covasna –Total 6

(5 Medici, 1 Asistent)

Galați –Total 4

(3 Medici, 1 Personal auxiliar)

Hunedoara –Total 15

(13 Medici, 1 Îngrijitoare, 1 Personal Auxiliar)

Iași –Total 3

(2 Medici, 1 Asistent)

Neamț –Total 7

(2 Medici, 3 Asistenți, 1 Infirmiere, 1 Persoanl Auxiliar)

Suceava –Total 181

(43 Medici, 70 Asistente, 20 Infirmiere, 7 Îngrijitoare, 41 Personal auxiliar)

Timiș –Total 2

(1 Medic, 1 Personal auxiliar)

Vrancea –Total 2

(2 Medici)