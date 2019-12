Horă cu 500 de români în centrul oraşului Torino

Şi comunităţile de români de peste hotare sunt astăzi în sărbătoare. În Italia, unde trăieşte cea mai mare comunitate, peste un 1.200.000 de oameni, asociaţiile de români au pregătit zeci de evenimente în oraşele din peninsulă.

Aproximativ 500 de români s-au strâns într-o horă în Piaţa Castello din centrul oraşului Torino, pentru a sărbători Ziua Naţională a României, potrivit Radio Romania.

După acest flash mob, va avea loc un concert de muzică populară. Aceasta este a doua iniţiativă de acest fel organizată de Iurie Răileanu, de la Asociaţia "Primul pas" din Torino, din cadrul Grupului de dansuri populare "Vatra".

"La 3:00 (n.r. 15:00) avem un spectacol, tot pentru Ziua României. Suntem circa 400 care vor participa, plus vedem câţi în public. Anul trecut, când am făcut pentru Centenar, eram 450 de dansatori, plus cam vreo 2.000 de persoane în piaţă pentru a ne vedea, şi după aceea am făcut o horă mare în Piaţa Castello", a spus Iurie Răileanu.