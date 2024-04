Pompierii din Capitală au avut până la această oră 68 de intervenții, din cauza vântului puternic care a dus la căderea mai multor unor copaci sau stâlpi.

Liniile de transport 16,36 şi 5 au fost blocate, după ce un copac a căzut lângă tramvaiul 36, spre disperarea călătorilor.

"L-am văzut cum a căzut pe mine. Am auzit o bubuitură puternică. Am zis că mă omoară. Toți călătorii au fost evacuaţi. Sunt foarte speriat că am zis că este gata, aici îmi este sfârşitul. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine. Toţi copacii de aici sunt însemnați şi trebuie tăiați, dar dacă nimeni nu face nimic", spune vatmanul care a tras o sperietură groaznică.

"Am făcut multe reclamații pentru copacii de aici, dar nimeni nu face nimic. Stăm zilnic cu frică", spune o femeie care locuiește în zonă.