O zi de relaxare la piscină s-a transformat într-un adevărat haos. Scenele șocant au avut loc în municipiul Bytom din sudul Poloniei

Zeci de forțe de ordine au intervenit cu scuturi și gaze lacrimogene pentru a potoli mulțimea de bărbați furioși care au sărit în apărarea fetelor hărțuite de migranți. Mai mulți bărbați cu vârstele cuprinse între 18 și 41 de ani au fost arestați.

„Sâmbătă, 15 iulie, în jurul orei 17:00, la piscina municipală de pe strada Wrocławska din Bytom s-a desfășurat un incident șocant, când un grup de persoane ar fi fost implicat într-o altercație cu mai mulți străini de sex masculin. Potrivit rapoartelor poliției, grupul a fost acuzat că a manifestat un comportament inacceptabil din punct de vedere social față de minori, ceea ce a stârnit indignare în rândul locuitorilor locali”, scrie presa din Polonia.

Comandantul Anna Lenkiewicz de la secția de poliție a orașului Bytom a confirmat că au primit un raport de comportament inadecvat al grupului față de copiii minori, ceea ce a determinat un răspuns rapid din partea forțelor de ordine.

Situația a escaladat rapid, deoarece locuitorii au încercat să ia lucrurile în propriile mâini și să riposteze împotriva suspecților. Cu toate acestea, poliția a intervenit, împiedicând orice escaladare ulterioară a agresiunii. În timpul confruntării, polițiștii au folosit gaz pentru a dispersa mulțimea.

