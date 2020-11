Haos în județul Timiș, după ce opt localități au intrat în carantină: Oamenii luați prin surprindere de noile restricții

Politistii si jandarmii s-au mobilizat la fiecare intrare si iesire din cele 8 localitati din Timis care au intrat in carantina. Oamenii legii au adus la cunostinta populatiei care sunt noile restrictii impuse de autoritati.

"S-a instituit carantina in 8 localitati din judetul Timis. Acestea sunt Dumbrăvița, Ghiroda, Moșnița Nouă, Giroc, Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Pesac si Fibiș. Exista restrictii in interiorul localitatii in ceea ce priveste circulatia persoanelor. In al doilea rand, exista restrictii la intrarea sau la iesirea din localitate. Deplasarea nu se poate face decat in baza legitimatiei de serviciu, a unei adeverinte eliberate de angajator sau a unei declaratii pe propria raspundere", a declarat Liliana Onet, prefectul judetului Timis.

Politistii, in prima faza, ii vor avertiza pe locuitori sa respecte restrictiile anti-Covid. Mai apoi, daca nu se vor conforma, oamenii vor fi amendati.

"In prima zi, efectivele noastre care actioneaza in sistem integrat cu cei de la Politie, vor avertiza populatia cu privire la masurile care deja au fost impuse prin ordinuld e carantinare. Respectiv vor fi atentionati cu privire la respectarea carantinei atat in interiorul localitatilor, cat si cu privire la intrarea-iesirea din localitate", a precizat Nicoale Slev, inspector-șef al Jandarmiei Timiș.

Locuitorii au fost luati prin surprindere de noile masuri luate peste noapte de autoritati.

Carantina a fost instituita in cele 8 localitati din judetul Timis pentru o perioada de 14 zile.