„Nu am văzut până acum nicio solicitare cu ce anume să fie sancționat la un post TV. Numai domnul Grindeanu și-a propus așa ceva. El nu e o persoană curajoasă, ă altfel venea la emisiunea mea. L-am sunat, colegii l-au contactat de fiecare data, dar nu cotează asta, ci tonul meu. Aveți o probelmă cu Anca Alexandrescu și cu Realitatea PLUS? Așa se pare. Cred că încă mai există democrație și avem dreptul la opinii. Un om care visează să ajungă la cea mai înaltă funcție în stat să sugereze celor de la CNA ce amendă să aplice. Nimeni nu și-a permis așa ceva. Mai dădeau mesaje, telefona, chiar dacă un fost șef CNA e la penitenciar. Dacă nu se întâmplă ce vă doriți domnule Grindeanu, ce faceți? Avem DOCUMENTUL prin care cere înjumătățirea duratei licenței Realiatea PLUS și vrea o nouă întrerupere a emisiei”, a declarat Anca Alexandrescu.

Deși i-a fost solicitata intervenția la Realitatea Plus în repetate rânduri, și a refuzat să participe în emisiunile postului nostru de televiziune. De altfel, și întrebările jurnaliștilor s-au lovit de tăcerea ministrului. Iată dovada: