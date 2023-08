„Declarația domnului Victor Ponta reprezintă opinie personală, care nu are legătură cu activitatea guvernului. Dumnealui are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relațiilor economice internaționale și nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”, transmite Executivul într-un răspuns la o solicitare Mediafax.





Victor Ponta a afirmat, la un post TV, că tragedia de la Crevedia a demonstrat încă o dată că „nu învățăm nimic din greșeli”, criticând atât modul în care au fost coordonați pompierii, cât și faptul că atât de mulți răniți au fost trimiși la tratament în străinătate.







În urmă cu 10 zile, Victor Ponta a fost numit consilier onorific al actualului premier Marcel Ciolacu, activitatea sa nefiind remunerată.