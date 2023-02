Cu doar 3 zile înainte de împlinirea unui an de la invadarea Ucrainei, președintele Vladimir Putin se adresează azi elitei politice şi militare cu privire la stadiul așa-numitei „operațiuni militare speciale”. La Moscova, nimeni nu știe ce va anunța liderul rus; ar putea face un rezumat a ceea ce s-a întâmplat în ultimul an sau ar putea fi o bombă care să schimbe strategia Rusiei. Surse neoficiale vorbesc despre o creștere considerabilă a ofensivei. Discursul va începe la ora 11.00, ora României și îl puteți urmării în direct la Realitatea Plus și realitatea.net.