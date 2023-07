Se speculează în presă că Dan Andronic este protejatul serviciilor secrete, fiind nepotul unui fost general al Securității, Cornel Biriș, adjunct al șefului SIE, Ioan Talpeș, cu activitate în serviciu între 1971 și până în 2002. Iată comentariul lui Cozmin Gușă despre legăturile lui Dan Andronic cu serviciile secrete:

„Eu știam cele citite de către Gigi Piperea acolo (Avocatul Piperea dezvăluie Operațiunea EVZ și prezintă adevărații proprietari ai ziarului – Solid News). Informațiile sunt clare, dar să știți că telespectatorii n-au habar de așa ceva și practic ei rămân cu gura căscată gândindu-se că un brand atât de important, poate printre cele mai importante branduri media post ’89, are o asemenea deținere, prin interpus, om de paie, foarte corect spus, și de fapt adevăratul proprietar în această accepțiune a omului de paie este Elena Udrea, dar, mergând mai în spate, sigur, și Bobby Păunescu și alții pot să emită pretenții.

Este o emisiune-școală nu despre Dan Andronic. Dan Andronic, din nefericire pentru el, nu mai este atât de important încât să i se dedice emisiuni, însă este o emisiune importantă pentru tipul Dan Andronic, care a fost folosit de către serviciile secrete, chiar de către foștii securiști, pentru ca să infesteze, infecteze și să manipuleze politica și mass-media; ăsta este de fapt marele subiect cu care noi, cei invitați în această seară, avem de-a face, pentru că este un caz școală. Probabil că este cel mai flagrant caz, merge la pachet cu notorietatea publicației Evenimentul Zilei, dar repet, nu el ca persoană, el ca persoană trebuia să fie scos la pensie demult. Este un om care a fost abuzat de către serviciile secrete și de către fosta Securitate, adică a fost folosit peste măsură, a fost compromis de la ce vorbeați voi acolo cu preluatul la comandă a unor neveste pentru ca să fie nenorociți sau să fie dezechilibrați oamenii respectivi, până la băgatul în gard a unor candidați, unii la prezidențiale, alții pe la primării. Tot ce a făcut, din nefericire, în viața lui care apare cam așa de mizeră cum se vede în descrierea voastră, a fost subordonat acestor scopuri. Practic a executat misiuni, dar el este un veteran fără succes al acestor misiuni. O fi avut succes, nu știu, faptul că i-a luat nevasta lui Vântu l-o fi dezechilibrat pe Vântu, dar nu atât de tare pe cât au dorit unii să-l dezechilibreze.

În rest, unde a fost șef de campanie a pierdut de fiecare dată, n-are niciun succes la activ. Chiar și această operațiune cu Elena Udrea de preluare, el fiind interpus, a Evenimentului Zilei n-a fost una de succes, dar, repet, cazul merită discutat pentru că are consecințe. Una dintre consecințe este cea legată de devoalarea Statului Paralel, atenție, care a fost făcută în mod nelegitim și din calitatea de sifon. Eu dacă aș fi acceptat să mă duc în sufrageria lui Gabi Oprea, puteam să mă duc și eu, numai că eram departe ailaltă a baricadei, să beau un șpriț cu oamenii ăia nu m-aș fi dus niciodată că mă tem că după un șpriț l-aș fi bătut pe Coldea, dar dacă aș fi acceptat să fac lucrul ăsta, nu aș fi putut să vorbesc niciodată despre așa ceva. El a acceptat să vorbească pentru că a primit o misiune. Tot ce fac acești oameni de tipul Dan Andronic este în baza unor ordine, a unor misiuni pe care le primesc de la ofițerii de legătură. Nu vă gândiți că se bagă șefii de servicii secrete să negocieze sau să dicteze. Sunt ofițerii de legătură care, dacă unii mor, își transferă sau le este transferată rețeaua de agenți de influență sau de informatori și ei merg mai departe”.

Moralitatea lui Dan Andronic pare să lipsească cu desăvârșire, fapt demonstrat și de ipocrizia sa.

„Andronic are o calitate, dintre multele pe care ar fi trebuit să le aibă, dar o calitate are sigur pentru cei folosiți ca agenți de către serviciile secrete, respectiv este amoral. Asta este o condiție necesară, dar nu suficientă, dar pe care el o îndeplinește. Amoralitatea înseamnă că poți să faci orice, oricui, oricând, de la chestii private ca cele pe care le-ai pomenit, până la devoalări, sifonări.

Îmi aduc aminte, apropo de asta, că vorbim despre presă: a existat o perioadă în care vreun an de zile după ce Băsescu a pierdut alegerile, el și Sebastian Ghiță l-au invitat săptămânal, mă rog, putem să dăm și numele, e Clubul Diplomatic, așa îi zice localului respectiv, și băieții din serviciile secrete l-au folosit pe Andronic la supracontrol. Ei aveau o relație cu Sebastian Ghiță, bineînțeles, dar neavând încredere că Sebastian Ghiță le spune chiar tot, tot, tot din ce discută cu Băsescu, care era un personaj important post-mandat, nemulțumit de treaba cu Elena Udrea, de treaba că n-a putut să mai impună nimic, era tras de limbă pur și simplu și bătrânul marinar se lăsa tras de limbă săptămânal la o masă în fundul restaurantului Clubul Diplomatic, iar Andronic mergea întotdeauna la final și spunea conținutul acestor convorbiri. El are, de altfel, după părerea mea și am o dovadă în acest sens, și o sarcină de monitorizare a lui Sebastian Ghiță. El merge des la Belgrad și mimând acest lucru al șprițului prieteniei îl monitorizează pe Sebastian Ghiță și vine și dă informații în țară despre el.

Mi s-a întâmplat așa, adică am o treabă directă, când voiam să formatăm Clubul de Presă acum vreo patru-cinci ani, m-am dus negociez asta la Belgrad cu Sebastian Ghiță și cu încă un prieten, dușman al lui Coldea care acum e fugit din țară tot din cauza lui Coldea, și ne-am trezit cu Dan Andronic acolo. Și am stat o seară, am băut un șpriț și a doua zi, până să ajungem la avion, deja Tolontan de la Libertatea aflase și a dat poze cu noi din holul unui hotel din Belgrad. Eram patru oameni: prietenul meu, Sebastian Ghiță și Dan Andronic. L-am exclus pe Sebastian Ghiță din start, el nu face chestii de-astea. Deci Dan Andronic a venit să ne facă poze prin cineva, să ne dea în primire de parcă cine știe ce am fi făcut și atunci mi-am dat seama că el are sarcini de monitorizare. El este, practic, un informator al serviciilor și pentru subiectul Sebastian Ghiță, ca să vă dau o chestie mai nouă din presă”