„Ministerul Transporturilor nu poate să mai continue cu cele 53 de autorităţi şi o să vedeţi că domnul ministru Grindeanu va veni cu reorganizarea ministerului. E normal să se întâmple acest lucru. Nu avem şomaj. Cu toate că au plecat din România peste 5 milioane de români, noi stăm cu şomajul între 1 şi 2% în acest moment. Nu e problemă că rămâne lumea pe drumuri. Există viaţă şi în zona privată, şi eu am lucrat şi în zona privată, nu am avut nicio problemă. Avem un sistem bugetar ceauşist, comunist, în 2023. Nu mai putem. Avem reforme în PNRR. Mergem pe acest drum de modernizare a statului român sau renunţăm? Eu nu pot, de dragul alegerilor, sau de dragul meu, ca om politic, să bag sub preş ce s-a băgat în România de 30 de ani. Nu vreau. Eu nu pot să îmi permit să se blocheze toate fondurile europene. Vorbim de 70 de miliarde de euro. Fără ele România este distrusă. Ne întoarcem în trecut cu 30 de ani", a declarat premierul Marcel Ciolacu la o televiziune de știri, citat de agerpres.ro.

Întrebat despre desfiinţarea unor posturi de conducere din sistemul bugetar, Marcel Ciolacu a precizat că „șefii de birou pot să treacă pe funcţii de execuţie. Eu nu vreau să trimit pe nimeni acasă. Eu, în schimb, nu pot să mai accept să fie 16.000 de ordonatori de credite direcţi şi terţiari. Nu există niciunde în lume. Ordonatori de credite înseamnă că eu îmi fac achiziţiile, ca să fac achiziţiile îmi trebuie un contabil-şef, îmi trebuie un jurist, îmi trebuie toate serviciile suport. (...) Statul nu mai trebuie să lase loc de corupţie".