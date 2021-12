Sindicaliștii sunt nemulțumiți de faptul că salariile sunt înghețate, în timp ce facturile și prețurile alimentelor cresc.

Momentan, trenurile circulă după orarul stabilit, însă pe tabelă se afișează întârzieri de zeci de minute.

"Nu am stat de vorba cu conducerea din Ministerul Turismului. Toti cfr-istii sunt nemultumiti de inghetarea salariilor. Cei care au oprit lucrul azi, reparatorii de locomotive, sunt la salariul minim pe economie. Spun ca, in conditiile acestea, nu mai pot asigura traiul. Conditiile lor de munca sunt precare, calea ferata a fost abandonata. La ora actuala, reparatorii din toata tara au intrerupt lucrul", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

In acest moment, garniturile de tren circula, dar locomotivele nu mai pot iesi pe traseu.