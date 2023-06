Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat la Radio România Actualități că va exista „o declarație” care se va publica în Monitorul Oficial, după ce a fost întrebat de moderator ce va apărea în Monitor având în vedere că regulamentul legal privitor la memorandumuri prevede faptul că acest tip de act nu se publică în Monitorul Oficial. Reamintim că profesorii, aflați în a 11-a zi de grevă generală.

Memorandumul „e însoțit de o declarație, care poate fi publicată în Monitorul Oficial și va fi publicată în Monitorul Oficial. Declarația va conține exact aceleași prevederi care sunt în memorandum”, a declarat Marius Budăi.

Budăi a mai spus „dacă nu existau soluții (n.red. bani), nu luam aceste măsuri” și că „odată cu acest memorandum, eu cred că lucrurile se vor aranja”.

Guvernul a anunțat ieri că azi la ora 10:00 va adopta un memorandum privind majorările salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizării. Documentul se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.

Memorandumul este un act intern al Guvernului, fără nicio valoare sau impact pentru populație, iar în ultimii ani mai multe astfel de acte au fost încălcate de instituția care le-a adoptat. Acesta nu se publică în Monitorul Oficial, potrivit Regulamentului din 10 mai 2009.

Redăm declarațiile făcute de ministrul Budăi:

Marius Budăi: „Avem două acte normative extrem de importante astăzi – acest memorandum la care ați făcut dvs. trimitere și o ordonanță de urgență unde o parte din angajații din sistemul de sănătate, dar și din sistemul de apărare și ordine publică, care nu sunt încă la grila din 2022, să ajungă și aceștia la acea grilă, adică sunt majorări de salarii. E însoțit de o declarație, care poate fi publicată în Monitorul Oficial și va fi publicată în Monitorul Oficial. Declarația va conține exact aceleași prevederi care sunt în memorandum.

Ministrul Muncii spune că în memorandum vor fi cuprinse toate cererile salariale ale sindicaliștilor.

„Memorandumul cuprinde exact acele cerințe, după cum spuneam, vor fi introduse în această declarație privind politica generală de salarizare în sistemul național de învățământ și cuprinde exact cele solicitate de dumnealor. Și mă refer aici la viitorul proiect, viitoarea grilă din viitorul proiect de lege a salarizării unitare să plece de la salariul debutantului sau asistent ununiversitar, salariul mediu brut pe țară utilizat la fundamentare a bugetului asigurărilor sociale de stat”, a declarat Budăi.

Când va apărea Legea salarizării

Ministrul Budăi se declară optimist în privința Legii salarizării și avansează 1 septembrie ca dată de adoptare a acestei importante inițiative legislative.

„Așa cum am obținut sarcină de la coaliție și ceea ce am primit până acum de la coaliție ca sarcină de serviciu până acum am îndeplinit, așa cum am primit sarcina și nu voi începe acum să fac altfel. Trebuie ca până în 15 iulie să avem acel draft agreat de Comisia Europeană și cu Banca Mondială. Mărturisesc că nu va fi ușor. Nu va fi ușor, nu din punctul nostru de vedere, ci de a acomoda acel draft cu Comisia Europeană în special, după care, începând cu 15 iunie până la 1 septembrie, să dezbatem în continuare cu sindicatele, astfel încât la 1 septembrie proiectul de act normativ să fie dezbătut și aprobat în Guvern, după care să fie depus în Parlament pentru alte runde de dezbateri, bineînțeles și de dup-aia în final, aprobare”, susține Budăi.