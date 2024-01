Iata ce trebuie sa stii pentru a proteja capul in timp ce te speli pe cap.

Întai inmoaie-ti parul

Nu pune sampon sau balsam pe parul uscat. Asigura-te ca parul este bine udat inainte de a aplica sampon/balsam. Apa fierbinte deschide cuticulele, ceea ce are ca efect indepartarea murdariei si a resturilor de produse cosmetice din par. In plus, scalpul incepe sa elibereze ulei.

Daca parul e lung da-ti mai intai cu balsam

Nu te sampona intai daca ai parul mai lung. Putin balsam inainte de samponare te ajuta sa mentii sanatatea varfurilor. In plus, balsamul va intra in orice gaura din cuticule ceea ce va aduce un plus de stralucire.

Samponeaza doar scalpul

Nu este nevoie sa-ti samponezi si parul ci doar scalpul. Doar firele cele mai apropiate de scalp sunt tinere si mai uleiate si, prin urmare, necesita mai multa curatare.

