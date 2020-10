Un grav accident de circulatie a avut loc in zona aceasta dimineata, in zona Paulesti, judetul Prahova. Un microbuz care transporta 10 călători s-a izbit de un parapet și s-a răsturnat. În urma impactului, șase persoane au fost rănite, relatează Realitatea PLUS.

