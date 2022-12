In luna decembrie 2022 Gral Medical a inceput construirea spitalului oncologic din Ploiesti, s-au obtinut autorizatiile si s-au stabilit toate detaliile privind termenele si inceperea activitatii. Pentru spitalul oncologic din Judetul Prahova bugetul de investitii va fi de 6.4 milioane Euro, ce va acoperi toate categoriile de costuri, atat partea de constructii cat si partea de echipamente medicale. Spitalul OncoFort din Ploiesti este asteptat de comunitatea medicala din regiune si va oferi servicii medicale moderne si performante, acoperind astfel nevoile serviciilor medicale oncologice din 3-4 judete invecinate. Spitalul oncologic va avea o suprafata de 1465 mp si va avea o capacitate de 20 de paturi. Este un concept nou ce ofera in aceeasi locatie atat diagnosticul cat si tratamentul celor mai importante afectiuni oncologice cu care se confrunta romanii, iar internarile se vor efectua pe categorii de afectiuni si grade de diagnosticare.

“Ne bucuram ca vom demara construirea primului spital din Ploiesti, nu a fost usor sa luam aceasta decizie avand in vedere contextul economic din 2022. Atunci cand operatorii de servicii medicale incearca sa isi mentina rezultatele la nivelul anilor anteriori si sa fie rezervati la investitii, noi am luat o alta decizie si anume sa investim in mai multe spitale. OncoFort este un brand puternic si a dovedit ca a reprezentat un model de urmat pentru multi antreprenori si astfel s-a dezvoltat o noua piata ce ofera mai multe optiuni terapeutice pentru pacientii din Romania ” Robert Ṣerban, acționar Gral Medical.

In anul 2022 pentru primele 11 luni compania a reusit sa obtina o cifra de afaceri de 44 milioane Euro, iar evolutia din ultima luna ofera sanse reale de a finaliza anul cu o cifra de afaceri de aproximativ 49 milioane Euro, foarte aproape de tinta propusa de 50 milioane Euro. Cele mai importante cresteri pe care le-a inregistrat compania au fost serviciile de laborator, serviciile oncologice si serviciile chirurgicale ce au reusit sa devanseze cu aproximativ 10% rezultatele din anii anteriori.

Gral Medical este una dintre cele mai importante companii de servicii medicale private din Romania, iar ȋn prezent este lider pe segmentul oncologic si al analizelor de laborator din capitala. Cele mai importante 2 firme ale grupului Gral sunt: Gral Medical ṣi Medical Center Gral.