„Să ştiţi că poziţia mea de ministru al Justiţiei limitează absolut orice fel de remarcă cu privire la o anchetă în curs. Ca atare, nu am voie să mă pronunţ atâta timp cât dosarul este în anchetă. Însă pot să vă spun un lucru. Chiar sunt unul dintre oamenii care are încredere în justiţia din România şi cred că organele competente îşi vor face treaba aşa cum trebuie.

Faptul că PNL rămâne constant în deciziile sale, una dintre ele fiind aceea să nu interfereze în justiţie, e un lucru pe care îl cunoaşteţi. Aţi văzut alte partide politice care, atunci când vine vorba de membrii lor, luaţi-l de exemplu pe Drulă, atacă justiţia. Dacă nu mai e membru al USR implicat într-o anchetă penală, atunci toţi sunt buni de plată. Dacă e vorba de un membru al USR, atunci este alb şi curat ca Albă ca Zăpada. Eu nu pot să fac această diferenţă, nici această analiză”, a afirmat Alina Gorghiu, întrebată dacă acuzaţiile de mită împotriva lui Iulian Dumitrescu afectează imaginea PNL, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL Vrancea.

„Cred că e important că domnul Dumitrescu a ieşit cu reacţia şi a demisionat din toate funcţiile politice. Este conduita firească atunci când un lider al partidului este acuzat de fapte de corupţie şi este pus sub control judiciar. Şi mai cred că organizaţia PNL Prahova are capacitatea şi forţa să depăşească acest moment. Are resurse umane foarte bune şi cred că vor găsi puterea să depăşească acest moment delicat. Sigur că orice dosar de asemenea amploare ne afectează într-o anumită măsură activitatea politică, dar conduita a fost una corectă şi a liderului de la PNL Prahova, şi a partidului, şi a noastră în general. Aşteptăm să vedem cum evoluează această anchetă”, a completat Gorghiu.

„În momentul acesta, domnia sa nu este condamnat. Este doar o persoană care face parte dintr-o anchetă penală. Eu nu cred nimic ca ministru al Justiţiei. Şi-a dat demisia, nu s-a suspendat, şi-a dat demisia din toate funcţiile şi sunt absolut convinsă că domnia sa şi-a separat activitatea de cea a partidului poltic numit PNL. Despre partea de anchetă, repet, eu nu pot să scot nici măcar un pâs. Este treaba DNA să îşi desfăşoare şi să îşi deruleze ancheta. Orice virgulă pusă de mine în acest moment, ar fi interpretată în fel şi chip de competitorii politici. Ca atare, din punct de vedere politic v-am spus – mă bucură că a decis înţelept să facă pasul lateral. PNL îşi va desfăşura activitatea în continuare, fără să interfereze în actul de justiţie, fără să comentăm în vreun fel acţiunile pe care Parchetele, instanţele le întreprind de-a lungul timpului”, a mai precizat Gorghiu.