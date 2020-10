Google, dat în judecată de Administrația Trump pentru încălcarea normelor antitrust

În plângerea sa, Departamentul american al Justiției ar urma să facă acuzații conform cărora Google ar fi blocat concurența pentru a-și menține poziția dominantă pe piață pentru căutarea online, scrie CNN.

Plângerii depuse de Departamentul Justiției li se vor alătura 11 state, printre care Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Carolina de Sud și Texas, conform instanțelor publice.

Google nu a comentat după ce au fost contactați de Reuters pentru o reacție.

Plângerea vine după un raport al Congresului american, care constată că Google și alți giganți tehnologici au profitat de „puterea de monopol” și și-au exercitat poziția dominantă în moduri anticoncurențiale.

Departamentul Justiţiei şi Comisia Federală a Comerţului (Federal Trade Commission, FTC) au lansat în urmă cu mai bine de un an investigaţii antitrust vizând patru mari companii în domeniul tehnologei - Amazon.com, Apple Inc, Facebook Inc şi Google. Groups.

Acțiunea declanșată de Departamentul american de Justiție împotriva Google marchează cel mai important pas pe care guvernul SUA l-a făcut pentru a trage la răspundere Silicon Valley după scnadalul manipulării principalelor platforme de socializare în alegerile prezidențiale din 2016. De atunci, șefii marilor platforme au ajuns de mai multe ori în fața Congresului pentru a se confrunta cu întrebări despre responsabilitățile lor față de discursul politic, dezinformare, competiție.

Google este acuzat de încălcarea legislaţiei concurenţei prin modul în care îşi tratează concurenţa pe motorul de căutare şi în publicitatea firmelor rivale - prin care caută să-şi păstreze dominaţia motorului de căutare şi să se folosească de puterea pe care o are pentru a vinde şi mai multă publicitate. Prin plângerea depusă de Administrația Trump, câștigurile din publicitate ale Google ar putea să fie în pericol, de aproape 135 de milioane de dolari, acestea reprezentând 84% din activitatea totală a gigantului pe anul trecut, notează CNN.

Momentul ales în vederea depunerii dosarului - cu două săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale - poate fi considerat un gest politic, în contextul în care preşedintele în exerciţiu Donald Trump le-a promis susţinătorilor săi să tragă la răspundere anumite companii care le acuză de înăbuşirea vocilor conservatoare.

Trump a criticat în mod repetat Facebook, Google și Twitter pentru că ar fi cenzurat în mod sistematic punctele de vedere conservatoare. Acuzațiile președintelui american au fost respinse de companii. Anul trecut, Trump a declarat pentru Fox Business că „ar trebui să acționăm în judecată Google și Facebook și toate astea, ceea ce probabil vom face, bine?”, potrivit CNN.







Procurori generali au lansat, de asemenea, anchete împoriva Facebook şi Google.