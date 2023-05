Luna se muta in Taurul senzual si se uneste aici cu hedonistul Jupiter si Mercur cel vorbaret. Dorintele noastre se definesc clar. Acestea fiind spuse, in timp ce Jupiter se ciocneste cu dominatorul Pluto, se poate ajunge la conflicte din cauza faptului ca insistam ca toata lumea sa faca lucrurile in felul nostru. Mai bine facem spatiu pentru ca fiecare persoana sa-si urmeze propria fericire.