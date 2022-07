„Eu am trecut pe acolo si am vazut. Aici vorbim de ANP - Administrația Națională a Penitenciarelor. Cei care conduc ANP spuneau: am in subordinea mea 33 de mii. Se considera un fel de stapâni si cei din puscarie, asa a ramas mentalitatea asta, s-a moștenit, ca sunt niște sclavi și nu au voie să vorbească. Și pe ei nu-i interesează.

Când ajungi in regim deschis trebuie sa iti dea 30 de zile sa mergi acasa. De 6 ani zic.

Când omul e in regim deschis, legea spune asa pleaca din puscarie, lucreaza, pleaca singur , obligatia lui e sa se intoarca. El poate sa bea si o cafeluta. De exemplu, Viorel Hrebenciuc trebuia să vină acasă 60 de zile in regim deschis și nu a venit deloc. A venit vreo zi?

Mazăre. A murit maică-sa, e regim deschis. Păi îl trimiți cu mitraliera?! Să vină acasă 5 zile. Dă-i drumul 5 zile să facă ce vrea el. Vii la unul cu mitraliera care are regim deschis sa stai cu mitraliera la cimitir, la mormântul mamei sale?! Sunt nebuni la cap...”, a declarat Gigi Becali, luni seară, la Realitatea PLUS, în emisiunea 100%, cu Laurențiu Botin.

„Domnilor procurori, și DNA, si DIICOT, daca aveti pic de mentalitate crestina, cand i-ati bagat la puscarie i-ati bagat pe buna dreptate, pe niste dosare, dar acum interesați-vă si de ei, sa nu nenorociti, distrugeti niste familii. Ia faceti dosare penale din abuz in serviciu si directorilor de puscarii si aveti negru pe alb. Uite ce-a zis Becali, ca voi, din 30 de zile la un detinut, nu-i dati nicio zi”, a mai transmis Gigi Becali.

Despre cazul lui Rudel Obreja, Gigi Becali spune ca „în momentul în care un deținut are o boală care nu poate fi tratată in regim de penitenciar obligatoriu trebuie internat in spital. Se incalca drepturile omului in penitenciare. El nu mai are voie sa stea in puscarie, ci in spital. De ce la ora asta nu e la tratament?!”.

Antonia Obreja a vorbit despre tragedia prin care trece în aceste momente soțul său, bolnav de cancer. Aceasta a făcut apel și la medicii legiști pentru finalizarea expertizei privind boala lui Rudel Obreja până la termenul din 20 iulie pentru a avea acces la tratament.

Fostul președinte al Federației Române de Box Rudel Obreja, 56 de ani, a fost condamnat în luna aprilie la cinci ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, în care a fost condamnată și Elena Udrea.