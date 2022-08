George Simion pregătește nunta anului, mai sunt doar câteva sătăptămâni până când va spune DA în fața altarului.

„Tocmai am plecat de la dl Gigi Becali care o să ne ajute cu 2.000 kg de brânză, o să avem şi mămăliguţă cu brânză. Cât despre naşi, am câte o pereche din fiecare judeţ. Sunt foarte mulţi artişti care vor cânta, va fi Phoenix, va fi Sava Negrean Brudaşcu, va fi Sofia Vicoveanca, Nicolae Voiculeţ, am şi nişte lăutari din bucureşti, taraful lui Viorel Pană”, a precizat George Simion.

Politicienii nu au răspuns invitației lui George Simion.

Petrecerea vrea dura 3 zile și Simion vrea să încingă cea mai mare horă la nunta sa.