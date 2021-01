Gheorghe Dimitrescu, urmărit penal în dosarul lui Liviu Dragnea, a fost rechemat din funcţia şef al Consulatului de la Bonn

Dimitrescu, fost consilier al social-democratului Florin Iordache in perioada in care acesta era vicepresedinte al Camerei Deputatilor, este urmarit penal pentru cumparare de influenta in dosarul vizitei lui Dragnea in SUA. El a fost numit consul la Bonn in ianuarie 2018, potrivit Ziare.com.



Fostul presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor Liviu Dragnea este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie, pentru trafic de influenta si folosire a influentei pentru obtinerea de foloase necuvenite, in dosarul legat de vizita in SUA din 2017.



Totodata, este urmarit penal, pentru cumparare de influenta, fostul consilier parlamentar Gheorghe Dimitrescu, in prezent consul la Bonn. Dragnea ar fi primit foloase necuvenite pentru sine si pentru PSD, mai exact asigurarea accesului la investirea presedintelui SUA Donald Trump si servicii de lobby si consultanta politica.