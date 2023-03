Georgiana Naghel se afla deja in fata judectorilor de la Tribunalul Bucuresti. Chiar in aceste momente sunt analizete cererile formulate de avocatul acesteia privind amplasarea ei in arest la domiciliu sub cautiune.

Scenariile care se contureaza in acest moment nu sunt cele mai favorabile, asta si daca ne uitamc e s-a intamplat zilele trecute cu Tristan, dar si cu Luana Radu, fosta politista.

Acestia au formulat cereri pentru eliberare, insa am vazut ca judecatorii le-au respins.

Reamintim că fraţii Tate au fot reținuți pe 28 decembrie 2022. Ulterior, cei doi milionari britanici au fost arestați pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane și viol.