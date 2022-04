Despre măsurile luate de guvernanți și propuse în special de PSD, liderul AUR a menționat, la Realitatea PLUS, că „PSD e la guvernare, așa cum a fost în mai mult de jumatate din această perioadă. Serviți PSD la tavă!”.

„Românii să aleagă PSD. Dacă noi nu înțelegem... Cu cei care ne conduc de 30 de ani, ei și frații lor mai mici și proști de la PNL.

Noi, daca nu investim bani care să aduca plusvaloare, daca dam la cooperativa Unirea 100 milioane de euro in loc sa facem centre de fructe, legume, in scolile din România sunt servite inca mere din Polonia, noi avem mere la Rădășeni. Tocmai au respins siguranța alimentara (în Parlament - n.red.), care asigura masa in scoli. (...) Eu îl respectam pe dl Câciu când venea in studio. Dacă le dăm in continuare 100 de lei la pensie in speranta ca nu ies la proteste si ca nu vor sesiza ca s-a scumpit combustibilul de la 8 la 10 lei. Sunt niste asistați social”, a declarat George Simion, marți seară, la Legile puterii.

Întrebat despre măsurile propuse de coaliția de la guvernare, liderul AUR a declarat că sistemul trebuie schimbat din temelii.

„Românii nu sunt niste handicapati, asistati social. Noi, daca nu regandim tot sistemul pe care-l avem, ne vom imprumuta în continuare pentru pensii si salarii, pentru ca inflatia e cea care este.

Și este o mare perversiune a partidului lui Iohannis, aflat la guvernare, plus USR. Nu i-am vazut pe cei de la USR semnând demiterea lui Iohannis. Și au semnat realegerea lui Iohannis. USR e parte a sistemului și nu a solutiei.

Soluția nu e să dai cupoane la saraci, ca vor fi 6 milioane. Solutia e nationalizarea distribuitorilor si tu sa profiti. Pentru ca producatorii sunt detinuti de statul român. Statul condus de Klaus Iohannis, statul eșuat al lui Klaus Iohannis”, a mai declarat George Simion, la Legile puterii.

„Niciunul din partidele din Parlament nu sunt pregatite, au stat trei saptamani cu surle si trambite ce 200 de euro in plus. Niciunul nu e pregatit pentru reformarea statului român. Trebuie date masuri drastice.

Printre aceste masuri se prevede alocare directa pentru fermieri, 500 de mil, daca noi dam mult numai pe carnea de porc. Daca noi nu ne gandim la alta, daca importam...

Ce fac prin aceste pachete aparent salvatoare? Pun românii să stea in somaj. (...) Îl protejeaza pe dl Gh. Flutur. Avem toate dovezile din lume, dar noi suntem partidul extremist. Noi nu mai putem exporta decat lemn in stare bruta. Am depus acum doua saptămâni sa se opreasca exportul . Putem face, nu ne impiedica UE, ne impiedica numai lasitatea. Tot ce insemnaa proiect propus de AUR este respins, Am avut pensiile speciale saptămâna trecuta, respinsa, in felul ăsta îi opream pe imbuibatii sistemului, am fi obtinut și un miliard de euro. O sa ajung cu 100 de proiecte de legi. Solutia e o serie de masuri curajoase pe care un partid politic le poate lua doar daca nu are o camarila in spate. Cum e Virgil Popescu... Cei care profita, ca noi ne rascumparam gazele din Marea Neagra. (...)

Sa dea banii companiilor romanesti.

Inflatia poate ajunge pana la 18%, vor sa ne taxeze devalorizand valuta. Nu stiu daca guvernatorul BNR aproba aceste măsuri. Daca ei cred ca ii va salva de furia mulțimii... (...)

Dacă nu venim cu alte surse de venit... Noi avem un buget paralel, toți banii pleacă peste hotare, bugetul de stat cu aceste vouchere devine din ce in ce mai mic, nu mai apucam pensia, pentru ca nu mai avem capacitate de producție în România. Ăștia nu investesc în nimic, ne dau vouchere. (...)

Se dă în capitalul românesc, am fost la Ardudana, fabrică de mobilă, cu tradiție, Mi-au spus din noiembrie vom falimenta. E aprilie, nu au făcut nimic. Pierderea locurilor de muncă... Suntem în opozitie, moare țara până în 2024. Am făcut peste 50% datorie externa, Cîtu si-a facut datoria. Trebuia să facem cheltuielile acelea, sa luam milioane de vaccinuri, izolete, masti FFP2? Noi nu am votat PNRR, PSD a votat. Așa au condus țara de 32 de ani”, a mai spus George Simion.

Simion spune că trebuie „un control asupra resurselor naturale. De ce să dam bani la comania de stat din Italia pentru ca ne da acea energie in țară. De ce să-i lăsăm pe alții să ne taie pădurile. Dacă ne ducem liniștiți spre faliment si o sa fim o biata piata de desfacere unde ne vând toate produsele pline de chimicale, de E-uri. Și o sa ne moară bunicii...

Nu va suporta nimeni dintre producatorii agricoli astfel de salarii in România pentru că s-au scumpit ingrășămintele din cauza scumpirii energiei, pentru ca nu au piata de desfacere, pentru ca in supermarketurile și hipermarketurile din România nu i-a obligat nimeni să cumpere local, in spirit european”.