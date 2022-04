„O sa intram la guvernare, singura noastra sansa e sa intram cu un scor de 50 la suta. AUR vrea sa preia puterea prin majoritate. Am incredere ca vom reuși să câștigăm viitoarele alegeri. Nu facem alianță cu nimeni dintre partidele actuale”, a anunțat George Simion.

Întrebat despre o asemănare cu liderul de extremă dreapta Marine Le Pen din Franța, contracandidata lui Emmanuel Macron, George Simion spune că „sunt votanți antisistem, antiglobalisti si ne regasim în opozitia cu Macron. Impreuna, voturile suveraniste sunt 37%, Suveranistii tin la bunastarea europenilor, nu ne intereseaza ce pleda Greta Thunberg.

Astazi ne-au pus sa votam, in Comisia economica, Green Deal... Total inadecvate in anul in care traim, condamnam românii sa ramana fara masini, sa ne intoarcem la mersul cu caruta sau la piste de biciclete, ca asta am accesat noi in PNRR. (...)

Partidul lui le Pen este dreapta radicala, sătula de măsurile lui Macron, impotriva carora a protestat toată Franța, vestele galbene, și se manifestă”.

Despre asocierea le Pen-Putin, George Simion a spus că „agresiunea Rusiei asupra Ucrainei e de neacceptat si am spus, inaintea presedintelui Americii, ca Vladimir Putin este criminal de razboi. Faptul că încerc sa amintesc ca avem si 500 de mii de romani in Ucraina, si ca nationalismul de la Kiev s-ar putea sa-i coste e o altă chestiune. (...)

Macron, care făcea pe marele negociator si incerca sa discute cu tarul Rusiei care e un dictator rătăcit al secolului al 21-lea”.