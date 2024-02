”Marcel Ciolacu s-a dus în Italia. S-a văzut și el cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ce face omul, face și maimuța! S-a dus să promită în fața milioanelor de români alungați peste hotare marea cu sarea, să își ceară scuze. Cerându-și scuze, el fiind reprezentantul unui sistem care a condus România timp de 33 de ani, nu înțeleg ce poate covrigarul șef să promită românilor din străinătate. Ce o să le ofere? Gaura de la covrig?

Vreau să vă rog pe fiecare dintre voi care aveți o rudă sau un prieten peste hotare să ridicați o mână ca să înțeleagă covrigarul cam care e dezastrul din țara asta. Nu avem zece, avem doar două mâini.

Și-au bătut joc de această țară în 34 de ani, și-au bătut joc de Timișoara, și-au bătut joc de idealuri, și au pus mâna pe putere și și-au luat certificate. Acest covrigar de la Buzău, și îmi cer scuze de la buzoieni pentru că avem oameni cu care ne mândrim, am avut în istoria noastră, de exemplu, pe Alexandru Marghiloman, o avem pe colega noastră, doamna profesor Elena Năstăsoiu, care a educat generații după generații, și care fac cinste țării noastre. Acest covrigar și-a luat certificat de revoluționar de care ține cu dinții. Pentru ei e certificatul că au fost acolo. Ce revoluție a făcut Marcel la Buzău? Eu ani la rând, din 2004, am venit aici la marșul pentru comemorarea eroilor revoluției și în fiecare an pe 20 decembrie întâmpinam delegația revoluționarilor din Timișoara la București, care veneau să își plângă morții la o gură de canal de la Popești Leordeni.”, a spus George Simion.