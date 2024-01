„Deși suntem adversari politici, as vrea sa il felicit pe domnul Ciuca că a dat curs ideii noastre de a convoca Senatul în sesiune extraordinară”

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a convocat Senatul în sesiune extraordinară, luni, 22 ianuarie, pentru declanșarea procedurii legislative de aprobare a ordonanțelor de urgență adoptate de Guvern pe 17 ianuarie, în vacanţa parlamentară, referitoare la marcajul fiscal comun pentru motorină şi kerosen şi echivalări de permise pentru circulaţia pe drumurile publice.

După ședința Biroului Permanent al Senatului, proiectele vor intra în dezbaterea comisiilor de specialitate ale Senatului, prim for sesizat în aceste cazuri. Cele două ordonanțe fac parte din revendicările protestatarilor, conform surselor Realitatea PLUS.

George Simion a dorit să îl felicite pe Președintele Senatului pentru această decizie:

„Eu , desi suntem adversari politici as vrea sa il felicit pe domnul Ciuca de a da curs ideii noastre de a convoca Senatul in sesiune extraordinara. Mai avem o camera a Parlamentului, Camera Deputatilor cu un presedinte interimar de la PSD, interimar pentru ca domnul Ciolacu nu este prea sigur de scaunul lui de premier, asa ca domnul Alfred Simonnis este presedinte interimar si lasa deputatii in continuare in vacanta toatra luna ianuarie.

Nicolae Ciucă a convocat senatorii din vacanță pentru o sesiune extraordinară. Ce măsuri se pregătesc

Nu stiu ce alta categorie sociala mai este trei luni pe an in concediu cum sunt parlamanetarii. Am facut aceasta solicitare catre biroul permanent al Camertei Deputatilor si presedintele interimar Alfred Simonis care a luat atitudine ca tot PSD-ul a iesit premierul Ciolacu si a spus ca mai da 100 de euro la fiecare agricultor. Dar asta este o promisiune pe care au făcut-o de pe 28 decembrie, practic au spus va dam banii aia pe care am spus ca ii dam. Ce solutionare a doleantelor protestatarilor este asta? Este o bataie de joc.

Noi o sa insistam ca si Camera Deputatilor sa se reuneasca daca nu luni,marti, sa vina deputatii din Dubai, de unde sunt ei in Maldive, in insule exotice, si sa scoata acesti oameni din protest prin legile pe care le voteaza.

Noi avem 6 proiecte de lege care vizeaza doleantele protestatarilor, speram ca sa fie puse pe ordinea de zi la Camera Deputatilor si speram ca toata clasa politica sa-si dea mana si sa-i scoata pe oamenii acestia sunt protest pentru ca deja e prea mult, mult prea mult”, a spus George Simion.

Realitatea Plus, alaturi de protestatarii care își strigă disperarea în stradă. „Ne îngropați de vii”

Cum pot fi rezolvate aceste probleme

„Plafonand pretul RCA pe autovehicul la cuantumul prevazut de protestatari. 500 de euro, e mult prea mult cuantumul actual. Nu este justificat in primul si in primul rand sa avem un ASF, nu sunt justificate toate primele pe care ei si le-au dat. Aceasta institutie mult prea politizata nu a functionat in interesul transportatorilor dar nici in interesul fiecarui roioman care are o masina si care plateste dublu –pentru polita de asigurare. Am avut falimentul Astra Asigurari, Euroins, si se pregateste un alt faliment pe piata asigurarilor, din păcate.

Atat vreau sa mai spun: PSD sa vina cu masuri concrete și sa cheme in sesiune extraordinara si Camera Deputatilor. Am vazut PNL-ul si il felicit pe domnul Ciucă.

Avem legi introduse pe circuit legislativ. Parlamentarii trebuie sa revina de urgenta la munca si sa adopte aceste proiecte legislative”, a mai spus liderul AUR.

Simion a subliniat faptul că PSD nu mai este ceea ce a fost în trecut și că este necesară o schimbare radicală în conducerea politică a țării.

„Nu trebuie sa asistam la un nou val de scumpiri, trebuie ca guvernarea lui Marcel Ciolacu să plece. Marcel Ciolacu este incapabil să guverneze aceasta tară si este o distanta de la cer la pamant fata de acum 20-25 de ani ce ministri aveam si ce ministri avem acum. Ma uit la domnul Barbu, ma uit la domnul Grindeanu care avea idea de a boicota, și imi dau seama ca PSD nu mai este ce a fost”, a conchis George Simion.

Urgia albă a avariat 21 de automobile în București. Record de arbori căzuți. Bilanțul Poliţiei Locale