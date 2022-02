„Sunt dispus să îi ajut pe toți care îmi ies în cale.

Ajut, deja am luat legătura. Nu este nevoie sa închiriez încă. Sunt acolo ajutoare (la Vama Siret - n.red.). Sunt persoane (refugiați - n.red.) care vor veni cu autocare la București. Pot caza 400 de persoane.

La Vama Siret am o pensiune unde intră 50 de persoane. Și la Galați am un cămin de vreo 40 de persoane. Aștept să aducă oamenii să-i cazăm”, a anunțat George Becali, sâmbătă, la Realitatea PLUS.

„Oricât ar costa nu mă afectează cât pot alina suferința oamenilor. Nu costă la ce inseamna suferință”, a adăugat Becali.

Omul de afaceri a anunțat că va goli baza sportivă FCSB din Capitală și va caza acolo 400 de refugiați pentru cât timp este nevoie.

Vămile din România sunt asaltate de refugiați din Ucraina și numărul acestora va crește în următoarele ore. Sute de refugiați continuă să intre la noi în țară, salvându-se din calea bombardamentelor. Cei mai mulți sunt femei cu copii. Au luat cu ei doar câteva lucruri, iar în România sunt așteptați cu ceai și alimente. Autoritățile le-au pregătit și spații de cazare. Unii decid să rămână în timp ce alții se îndreaptă spre alte țări, acolo unde au rude sau prieteni.

Centrul pentru refugiați Siret este deja ocupat în proporție de 75%.