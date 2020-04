Generalul care conduce spitalul din Suceava, contrazis de cadrele medicale: "Afirmațiile sale sunt total greșite"

Noi mărturii șocante apar din spitalul morții de la Suceava. Fără materiale sanitare de protecție și cu teama de a nu se îmbolnăvi - așa au trăt experiența focarului de infecție cadrele medicale.

În lacrimi, angajații povestesc că nu și-au mai văzut familiile de săptămâni întregi, de teamă să nu le dea virusul. Mai mult, apar acuzații grave aduse la conducerea spitalului care nu ar fi oferit măsuri de prevenție.

"Afirmatiile domnului manager, referitor ca am avut materiale si nu le-am folosit, combinezoane si nu le-am purtat, sunt total gresite. Eu nu am avut zile intregi masti, nu am avut manusi, eu nu refuz sa-mi apar sanatatea. Este foarte greu, este incertitudinea ca ne putem imolnavi si noi oricand, frica de a te imbolnavi si a nu-i mai vedea niciodata pe cei dragi. Din punct de vedere al personalului, si-au batut joc, tot staff-ul, ma refer la manageri, directori de spital, de ingrijiri, toti si-au batut joc de noi. A fost ziua copilului meu si nu am putut sa-l feiclicit pentru ca sunt plecata de acasa si imi este frica sa nu-i pun sanatatea in pericol", a declarat cadrul medical, sub protectia anonimatului.

Iată declarația noului manager, care a revoltat o parte din cadrele medicale de la Suceava:

„În mod paradoxal, o parte din cadrele medicale refuzau să poarte aceste echipamente, iar aceasta este una din explicațiile pentru care aici sunt atât de mulți medici și asistenți infectați cu COVID-19. Chiar vă rog să mă citați cu această declarație. Dar acest comportament se va schimba și oamenii au înțeles că trebuie să poarte echipamentele de protecție”, a declarat generalul-maior Ionel Oprea, pentru Monitorul de Suceava.